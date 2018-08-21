На Алтае родители требуют убрать со школы вышку сотовой связи

Накануне нового учебного года в Барнауле разразился скандал. На гимназии N40 в центре города появилась базовая станция мобильной связи. Родители бьют тревогу: около тысячи детей окажутся под дополнительным электромагнитным излучением. Но чиновники говорят, что все законно и безопасно. Базовая станция на крыше гимназии должна заработать 1 сентября, и в первый учебный день некоторые родители в знак несогласия хотят надеть на своих детей шапочки из фольги.

- За две недели до начала учебного года мы вдруг обнаружили, что на школе появилась вышка базовой станции одного из мобильных операторов, - рассказала "РГ" представитель инициативной группы родителей и мама двух восьмиклассниц Марина Брик. - Вот так без предупреждения нас поставили перед фактом, что дети теперь будут учиться под дополнительным электромагнитным излучением.

Оператор связи в погоне за "покрытием" решил взять в аренду кусок гимназической крыши и установить на нем вышку

Оказалось, что оператор мобильной связи в погоне за "покрытием" решил взять в аренду часть гимназической крыши и установить на нее вышку. Для бюджетного образовательного учреждения это дополнительный доход - 12,5 тысячи рублей арендной платы в месяц. - Представители оператора заверили, что никакой угрозы здоровью людей нет, - прокомментировал ситуацию директор гимназии Александр Овсиевский. - К тому же Роспотребнадзор проведет все необходимые замеры и только при положительном санитарном заключении оператор подключит вышку.

Разрешение на установку базовой станции на крыше школы выдал городской комитет по образованию Барнаула, представители которого выступили и в роли экспертов. Они дали заключение, что такое оборудование не ухудшит условий обучения детей и не нарушит 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ".

- Мы основывались на нормах СанПиН, которые допускают размещение передающих антенн на крышах жилых, общественных и других зданий. Ограничения по установке оборудования сотовой связи на зданиях образовательных организаций законодательством не предусмотрены, - пояснили в комитете по образованию.

По закону муниципалитет не обязан согласовывать с родителями использование городского имущества, к которому относится здание школы. Но родители уверены - 124-ФЗ все-таки нарушен. "Согласно статьи 13 этого закона госимущество, которое предназначено для образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей может использоваться только в этих и никаких других целях. А в данном случае оператор решает прежде всего свои коммерческие задачи", - говорит мама пятиклассника Татьяна Тютерева.

Чтобы обезопасить детей от дополнительного электромагнитного излучения, родители пошли с обращениями во все инстанции - прокуратуру, Роспотребнадзор, региональное минобрнауки и к уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае. "Ответы пока не получили, но в Роспотребнадзоре нам уже заявили, что это безопасно. Вот только кто и когда проводил исследования и где можно с ними ознакомиться, не сказали. Кстати, на зданиях всех этих инстанций я подобных вышек не обнаружила. Если это безопасно, почему чиновники не ставят их над своими головами?" - задается вопросом Марина Брик.

По мнению руководства барнаульской гимназии, у родителей никаких аргументов, кроме эмоций, нет. "Такие вышки стоят уже на нескольких школах города, на детских домах творчества - и ничего", - заявил Александр Овсиевский на встрече с мамами школьников.

Однако ученые говорят обратное - опасность есть, и до конца она еще не изучена. По словам доцента кафедры электрификации производства и быта АлтГТУ Евгения Титова, на человека неблагоприятно влияет любой источник излучения. К тому же новые исследования говорят и о возможном радиационном излучении от таких передающих установок.

- Нужно обязательно проводить электромагнитный мониторинг на всем диапазоне частот, чтобы выяснить, насколько безопасно это оборудование. А установить уровень излучения в пики нагрузок достаточно сложно. Поэтому озабоченность родителей мне понятна. Я бы рекомендовал им провести независимую экспертизу, когда базовая станция на школе заработает в полную мощность, - отметил Евгений Титов.

Тем временем родители барнаульских школьников начали сбор подписей под петицией об изменении законодательства об электромагнитной безопасности, которое бы запретило размещать излучающее оборудование вблизи детских учреждений.