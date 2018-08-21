Сибиряк забыл в троллейбусе миллион рублей

В Чите полицейские вернули пожилому сибиряку забытую в троллейбусе сумку, в которой помимо личных вещей находился один миллион рублей.

Сообщение о "подозрительном предмете" поступило в дежурную часть от кондуктора. Сотрудники МВД оперативно установили владельца денег - им оказался 81-летний житель города Петровск-Забайкальский. Он пояснил, что в Чите находится проездом.

- Видя растерянное состояние пожилого человека, полицейские предложили свою помощь в зачислении денежных средств на банковский счет, чтобы защитить его от возможных преступных посягательств, - пояснили в ГУ МВД региона.