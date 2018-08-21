Ставропольский судья подал в отставку после скандального видео

Председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров подал заявление об увольнении по собственному желанию в региональную квалификационную коллегию судей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Ставропольского краевого суда Елена Чурюда.

Это произошло после того, как в интернете появилась видеозапись, на которой фигурирует мужчина, очень похожий на судью.

На видео, появившемся еще в начале августа в интернете, мужчина на автомобиле с номерами судьи привозит в магазин голую женщину и снимает ее на видео. В суде пока не подтверждают связь видеозаписи с прошением об отставке работника Фемиды.

- Заявление действительно подано, но мы пока не знаем, связано оно с этим видео или нет. Коллегия сегодня будет слушать доводы Макарова, - отметила Елена Чурюда.

Рассмотрение заявления Юрия Макарова стоит в сегодняшней повестке коллегии судей и пройдет в 16.30.

Получить комментарий от самого судьи по поводу этой ситуации не удалось.

- С 20 августа председатель, его помощник и секретарь находятся в трудовом отпуске, их нет на месте, - сообщили корреспонденту "РГ" в гражданской канцелярии Октябрьского районного суда.

По информации, размещенной на официальном сайте Октябрьского районного суда, Юрий Макаров получил образование в Саратовском юридическом институте, с 1987 года занимал должность судьи Андроповского районного народного суда Ставропольского края, а в марте 1990 года был избран председателем этого суда. После этого Макаров 15 лет был судьей Ставропольского краевого суда. Председателем Октябрьского райсуда назначен в октябре 2015 года. В начале 2018-го он получил ученое звание доцента по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право".