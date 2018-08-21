На стройке в Петербурге взорвались три газовых баллона

В Выборгском районе Санкт-Петербурга во время тушения пожара в одном из зданий взорвались три газовых баллона. Сильный хлопок раздался около полудня в строящемся жилом комплексе по проспекту Тореза.

Пожар на стройплощадке начался в отсеке, где находились пятидесятилитровые емкости с газом.

- Горело отдельно стоящее строение для хранения газовых баллонов на территории стройки. Во время тушения произошла разгерметизация трех баллонов с пропаном. Пострадавших нет, - приводит слова представителя ГУ МЧС по Санкт-Петербургу РИА Новости.

Сейчас причины возгорания выясняются. Одна из версий - нарушение технологии производства работ электрогазосварщиком.