Ночной шторм оставил без света 13 тысяч жителей Ленобласти

Из-за шторма, разыгравшегося в Ленинградской области в ночь на 21 августа, более 13 тысяч жителей остались без электроэнергии.

К настоящему моменту восстановлено электроснабжение жителей во Всеволожском районе, заработали сети в районе Сертолово, а также деревень Вартемяги и Скотное. Специалисты подтвердили, что технологические нарушения на линии произошли из-за сильного ветра. Как сообщили в пресс-службе "Ленэнерго", с 12.27 все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Работу энергетиков осложняет непрекращающийся сильный ветер. На оперативном дежурстве находятся 171 бригада, действует телефон горячей линии по вопросам отключения электроэнергии: 8-800-700-14-71.

Налажено взаимодействие с органами государственной власти и экстренными службами.