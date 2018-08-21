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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Как лес на голову

На Петербург обрушилась стихия
Текст: Игорь Дашков
Российская газета - Столичный выпуск №7647 (184)
Следственный комитет начал проверку по факту обрушения строительных лесов на трех человек у здания Главного штаба рядом с Дворцовой площадью Санкт-Петербурга.

Вчера около 18 часов в результате сильного порыва ветра с арки ремонтируемого здания Главного штаба в Санкт-Петербурге на проходящих мимо горожан и гостей города с крыши дома N 1 по Большой Морской улице рухнули временные строительные конструкции - тяжелые деревянные балки, обтянутые полиэтиленом. Площадь обрушения, по данным городского управления МЧС, составила 40 квадратных метров. В результате этого ЧП, по словам представителя детской городской больницы имени К.А. Раухфуса, одна из трех пострадавших, 15-летняя девушка, находится в реанимации. Среди пострадавших, по данным ТАСС, также оказался иностранец из Италии. Прохожим рекомендовано не приближаться к зданию, так как часть конструкций по-прежнему нависает над Дворцовой площадью. Стоит напомнить, что за последнюю неделю это уже второе серьезное ЧП в центре Петербурга, связанное с обрушением строительных лесов. В том же районе 14 августа обрушение строительных лесов произошло при ремонте жилого дома на Гражданской улице (примерно в 1,5 км от здания Генштаба), в результате чего пострадали пять человек, один из которых скончался в больнице. Прокуратура продолжает проверку соблюдения закона об охране труда в действиях подрядной организации, производившей работы на объекте.

В Петербурге сообщили о состоянии пострадавших при обрушении лесов

Непогода, которая, по словам очевидцев, иногда напоминала ураган, повалила в Петербурге 42 дерева, несколько дорожных знаков и фонарных столбов. На улице Есенина и Ланском шоссе сильный ветер вырвал с корнем огромные деревья. Первое упало к двери парадного, второе перекрыло вход в магазины, расположенные на улице. На проспектах Тореза и Энгельса, улице Ольги Берггольц и 2-м Рабфаковском переулке деревья упали на припаркованные автомобили. В Ленинградской области ветер повалил деревья на железнодорожные пути, задержки электричек составляют около двух часов.

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