В Петербурге леса арки Главного штаба рухнули на трех человек

Новости

Экс-адвоката Дональда Трампа взяли под стражу 22:46
В Польше разбился военный вертолет 22:23
СК по Москве проверит обстоятельства сделанной на дому операции 22:03
ГАЗ показал экстремальные внедорожники на базе "Соболя 4х4" 22:00
Очевидец рассказал о посадке Ту-124 на Неву 21:40
Новое отделение реанимации открылось в больнице имени Демихова в Москве 21:24
СК начал проверку после обрушения лесов в центре Петербурга 21:22
Глава МИД Германии предложил создать аналог SWIFT‍ 21:10
Рябков: Россия ответит на новые санкции США без ущерба своим интересам 20:58
Посольство РФ назвало ущербной политику МИД Великобритании 20:55
Дэнни Бойл ушел с поста режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде 20:53
В Петербурге сообщили о состоянии пострадавших при обрушении лесов 20:35
МИД: Заявления Microsoft рассчитаны на публичный wow-эффект 20:19
Пьяный кореец откусил ухо полицейскому 19:54
Захарова назвала санкции США элементом предвыборной кампании 19:48
В метро Москвы прокомментировали инцидент у станции "Воробьевы горы" 19:47
Девять человек сгорели на заводе в Корее 19:45
Путин и Абдалла II обсудили работу по возвращению сирийских беженцев 19:42
5 российских фильмов попали в лонг-лист "европейского "Оскара" 19:42
Онищенко посчитал, на сколько сокращает жизнь одиночество 19:28
"Локомотив" отдал Денисова в аренду "Крыльям Советов" 19:20
Экс-мэр Махачкалы предстанет перед судом 19:12
Президент Сербии: Мы рассчитываем на поддержку РФ и российское вооружение 19:00
В США заморожены российские активы на сотни миллионов долларов 19:00
Под Калининградом в море задержали нелегальных ловцов янтаря 19:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Почему роботизация создаст новые рабочие места
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
В России ежегодно в закрытых автомобилях гибнет 15 детей
В России ежегодно в закрытых автомобилях гибнет 15 детей
21.08.2018 18:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге леса арки Главного штаба рухнули на трех человек

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Петербурге сильный ветер обрушил на трех человек леса с крыши арки Главного штаба на Дворцовой площади.

Под Петербургом из-за сильного ветра задержаны поезда
Ночной шторм оставил без света 13 тысяч жителей Ленобласти

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице, сообщение о падении лесов с кровли здания №1 по Большой Морской улице поступило на пульт дежурного в 17.16.

Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, выяснилось, что обрушились деревянные настилы на площади 40 квадратных метров.

В результате инцидента пострадали двое мужчин 1951 и 1981 годов рождения и 16-летняя девушка. Все они госпитализированы. О погибших не сообщается.

На месте работали 22 спасателя при поддержке шести спецмашин.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Форум "Армия - 2018"
Рябков: Россия ответит на новые санкции США без ущерба своим интересам
В Кремле назвали голословными обвинения России во вмешательстве в выборы
ФСИН назвала причину массовых беспорядков в пермской колонии
Москалькова обратилась в СЕ, ОБСЕ и ООН с просьбой освободить Бутину