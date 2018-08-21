В Петербурге леса арки Главного штаба рухнули на трех человек

В Петербурге сильный ветер обрушил на трех человек леса с крыши арки Главного штаба на Дворцовой площади.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице, сообщение о падении лесов с кровли здания №1 по Большой Морской улице поступило на пульт дежурного в 17.16.

Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, выяснилось, что обрушились деревянные настилы на площади 40 квадратных метров.

В результате инцидента пострадали двое мужчин 1951 и 1981 годов рождения и 16-летняя девушка. Все они госпитализированы. О погибших не сообщается.

На месте работали 22 спасателя при поддержке шести спецмашин.