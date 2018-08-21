В Петербурге пассажирку из Самары сняли с самолета за пьяный дебош

Сотрудники линейного отдела МВД в петербургском аэропорту Пулково были вынуждены снять с самолета 25-летнюю жительницу Самары из-за учиненного ей пьяного дебоша прямо на борту.

Как сообщается на официальном сайте МВД РФ, на нее завели дело по административной статье 20.21 "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". По словам официального представителя министерства Ирины Волк, полицейские получили сообщение от диспетчера аэропорта. Тот заявил, что на борту самолета, который должен был вылететь из Петербурга в Самару, буянит пьяная пассажирка.

Не дождавшись взлета, женщина начала вести себя агрессивно и нецензурно браниться, нагрубила экипажу, отказалась выполнять их требования и мешала другим пассажирам. В результате уроженку Самары пришлось насильно вывести из самолета и доставить в дежурную часть. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.