Видео: В Геленджике смерч обрушился на пляж

На побережье Черного моря, в городе-курорте Геленджик, внезапно появившийся из воды смерч обрушился на пляж, где отдыхали люди. Очевидцы сняли происшествие на видео. К счастью, жертв среди людей удалось избежать.

Неожиданная атака смерча длилась всего несколько секунд, но доставила массу неудобств курортникам. На снятых видеокадрах можно наблюдать, как неизвестно откуда взявшийся вихрь превращается в песчаный круговорот и резко набирает силу, становясь опасным стихийным явлением. Люди бросаются бежать в разные стороны, а смерч подхватывает их одежду. Однако, покружив немного в воздухе свою "добычу", вихрь исчезает также неожиданно, как и появился, а лежаки, вещи и сумки отдыхающих падают в море.

Причина подобного внезапного явления природы осталась неизвестной. Стоит отметить, что атака смерча доставила неудобства не только курортникам, но и птицам, стая которых пролетала рядом. На кадрах видно, как несколько пернатых попали в круговорот, но потом смогли из него вырваться.