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21.08.2018 15:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале в рухнувшем лифте погиб чинивший его монтер

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске организована проверка обстоятельств падения лифта, в котором тяжелые травмы получил 43-летний монтер. Пострадавший сегодня днем скончался в реанимации одной из больниц, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

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- По предварительным данным, вчера в ходе выполнения монтажных работ в одном из домов по проспекту Победы в Курчатовском районе Челябинска получил смертельные травмы рабочий лифтового хозяйства, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Мужчина скончался при падении в шахту лифта.

Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативных служб установили, что при замене оборудования произошел обрыв тросов лифтовой кабины. Не исключено, что причиной трагедии стало нарушение техники безопасности.

По результатам проверки инцидента будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Трагедии с неисправными лифтами
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