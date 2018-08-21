В Екатеринбурге тысячу человек эвакуировали из задымленного ТЦ

Посетителей и персонал торгового-развлекательного центра на улице 8 Марта в Екатеринбурге эвакуировали сегодня из-за задымления

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 11.30 по местному времени. На улицу вывели около тысячи человек.

"Сработала автоматическая пожарная сигнализация, это позволило сразу же обнаружить задымление и организовать эвакуацию", - пояснили в пресс-службе главка МЧС Свердловской области.

Спасатели выяснили, что причина дыма - пригоревшая еда на плите на кухне в одном из магазинов на первом этаже здания.

Никто в результате происшествия не пострадал. Помещения проветрили и ТЦ вернулся к работе.