В Кургане дачников предупредили о сбежавшем преступнике

По оперативным данным регионального управления ФСИН, сбежавший из колонии-поселения в поселке Иковка осужденный скрывается в пригороде Кургана. В связи с этим дачников просят быть осторожнее: закрывать дома и не оставлять без присмотра вещи, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 26-летний мужчина был осужден за разбой на четыре года. Второго августа он самовольно покинул рабочее место в гараже, воспользовавшись тем, что в участке колонии-поселения нет тотального контроля и охраны.

По ориентировке ФСИН, разыскиваемый заключенный ростом 172 сантиметра, коренастого телосложения. Из особых примет - татуировка в виде узора на правом плече.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении осужденного, просят сообщить в отдел розыска УФСИН России по Курганской области по телефону 8 (3522) 47-65-3 или дежурную часть: 8 (3522) 47-65-00, 8-912-526-73-54, 8-909-179-21-07. За достоверную информацию объявлено вознаграждение 20 000 рублей.