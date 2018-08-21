В Тюмени десятилетняя девочка отбилась от грабителя

В Тюмени расследуются обстоятельства нападения на десятилетнюю девочку. Школьница дала отпор грабителю - сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

По данным регионального Следственного комитета, днем 17 августа на улице Полевая некий мужчина напал на девочку. К счастью, она не растерялась и оказала сопротивление. Довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось, и он ретировался с места происшествия.

"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на грабеж (часть 3 статьи 30 п. "г" ч.2 ст.161 УК РФ). Следователи совместно с сотрудниками МВД проводят розыскные мероприятия для установления личности нападавшего", - передает пресс-служба тюменского СК.