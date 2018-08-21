За помощь в поимке преступников будут выплачивать денежное вознаграждение

Министерство юстиции утвердило материальную форму поощрения граждан, которые помогают полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений.

Как пишет "Коммерсант", размер вознаграждения может варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.

До этого полиция стимулировала добровольных помощников в исключительных случаях, когда, например, объявлялось вознаграждение за поимку особо опасных преступников. Деньги для таких вознаграждений изыскивались под каждый конкретный случай.

Новая схема, которая была разработана МВД, будет действовать так. Если сотрудникам правоохранительных органов понадобится помощь населения, то соответствующее подразделение органа внутренних дел должно обратиться в департамент по финансово-экономической политике МВД. Если инициативу одобрят, то соответствующая информация с указанием суммы вознаграждения будет размещена на сайте МВД и СМИ.

Вознаграждение можно будет получить как наличными, так и в безналичной форме. Возможна ситуация, при которой в выплате может быть отказано. Об этом информатора должны уведомить в письменном виде в течение семи дней.