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26.08.2018 07:20
Рубрика: Общество

Погорелов поднялся из пепла

Как бывший чиновник превратил умирающую деревню в международный культурный центр
Текст: Александр Гавриленко, Белая Калитва
Российская газета - Неделя №7649 (186)
Житель хутора Погорелов в Ростовской области Василий Лукьянов уговорил местных жителей объединиться и не просто снести заброшенные дома, вычистить дворы и убрать свалки, но и построить храм, приход и уникальный парк, восстановить школу и садик. А главное - привлечь в село интуристов.
Именно здесь, у излучины реки Калитвы, в конце XII века русские князья бились с половцами. Фото: Михаил Медведев / Анастасия Прутова Именно здесь, у излучины реки Калитвы, в конце XII века русские князья бились с половцами. Фото: Михаил Медведев / Анастасия Прутова
Именно здесь, у излучины реки Калитвы, в конце XII века русские князья бились с половцами. Фото: Михаил Медведев / Анастасия Прутова

Именно здесь, у излучины реки Калитвы, в конце XII века русские князья бились с половцами. Эти события затем легли в основу "Слова о полку Игореве". И вот в 2002 году на берегу Калитвы погореловцы впервые провели международный фестиваль "Каяльские чтения". И если поначалу это было почти местечковое событие, то сейчас на него приезжает по несколько тысяч человек со всей России, Белоруссии, Украины и других стран.

Фото: depositphotos.com
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Это грандиозные концерты под открытым небом, ремесленные выставки, кулинарные и поэтические фестивали. А центральное событие - реконструкция битвы дружины князя Игоря Новгород-Северского с войском половецкого хана Кончака - теперь входит в топ-5 главных достопримечательностей Ростовской области.

Десятки любителей истории надевают аутентичные костюмы и выходят биться на поле. Сражаются здесь не только молодые ребята, но и весьма серьезные бизнесмены и представители власти.

Все это чудо произошло исключительно на голом энтузиазме и без копейки бюджетных денег.

Лукьянов уверен, что такую сказку можно сотворить практически в любом российском селе - было бы желание самих жителей.

Над пропастью прожив

Хутор Погорелов был основан в XVII веке. Это чудесное место в изгибе реки Калитвы казаки выбрали очень удачно: летом от воды идет мягкая прохлада, вдоль берегов тянется редкий для южных пейзажей лес, а сам хутор прикрыт с другого берега большим бугром, так что даже самой лютой зимой здесь не ощущаешь пронизывающего донского ветра. После войны советские геологи нашли рядом с хутором запасы угля, и местные жители на много лет были обеспечены работой на шахте. Но в 1990-е все пошло под откос. Деревня стала вымирать прямо на глазах.

Любители истории надевают кольчуги и латы и выходят биться на поле

Василий Лукьянов родом из Погорелова. 12 лет отработал главой молодежного комитета в администрации Ростова. А когда вернулся - волосы встали дыбом. Всеобщая апатия дошла до того, что люди перестали даже в своих дворах убирать, а улицы превратились в сплошные мусорные свалки.

- Это был шок. Помню, как ходил по дворам и пытался убедить хуторян все исправить. Но им было все равно - доживаем, говорили.

- Нужна была идея, которая бы объединила людей, - говорит Василий Васильевич.

А идея лежала на поверхности: знаменитая битва с половцами! Сначала Лукьянов по наивности думал, что помогут его бывшие коллеги чиновники. Писал в инстанции - мол, помогите вернуть хутор в божеский вид. Но все как об стену горох. А в 2001 году сам Патриарх Московский и всея Руси Алексий II узнал об инициативе ростовчанина и дал благословение на строительство в Погорелове духовно-патриотического комплекса "Слово о полку Игореве".

В таком историческом месте в рядах реконструкторов - и взрослые, и дети. Фото: Янина Силецкая

Один в поле

Начал с малого - объявил в деревне конкурс заборов. О конкурсе заговорил весь хутор. Но делать никто ничего не собирался.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Лукьянов первым снес свой забор, поставив вместо него настоящий казачий плетень. Вышло на удивление красиво. Тогда несколько соседей тоже взялись за дело. И пошло-поехало.

Но соорудить заборчик - это одно. А как сделать следующий шаг, ликвидировать общие свалки и снести к чертям все заброшенные и заросшие бурьяном дома? Поехал Василий Васильевич в Ростов и договорился с ректором дорожного института, чтобы на помощь пригнали студенческий стройотряд - ломать старые дома на стройматериалы...

В серьезность его намерений поверили только тогда, как он залил фундамент храма и начал выводить стены.

Новый губернатор посмотрел на то, какая идет работа, и выделил несколько миллионов рублей на газификацию. Трубы пустили под землей, поберегли аутентичный вид казачьего хутора.

В серьезность намерений Василия Лукьянова жители хутора поверили только тогда, как он залил фундамент храма. Фото: Тагир Раджавов

Дорога к храму

И вот жизнь вновь закипела в Погорелове - бульдозеры и "КАМАЗы" тоннами вывозили мусор из деревни. На месте старых домов появлялись парковки для транспорта или временные стройплощадки. Все кирпичи и камни свозили к будущему храму. Вокруг главной стройки разбили сад. Сейчас в парке две сотни деревьев 48 видов. Местную бабу Валю назначили директором, и она с большим энтузиазмом стала поддерживать чистоту вокруг храма.

На летних каникулах приходят подработать и школьники. Они даже получают зарплату. Деньги небольшие, но на мороженое и лимонад хватает.

Постепенно хуторяне втянулись, сейчас собрать бригаду и сделать что-то серьезное уже гораздо проще, признается Лукьянов. По проекту здесь будет комплекс с храмом, парком и террасами, будет даже свой Дом молодежи и небольшой отель со столовой.

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