Житель хутора Погорелов в Ростовской области Василий Лукьянов уговорил местных жителей объединиться и не просто снести заброшенные дома, вычистить дворы и убрать свалки, но и построить храм, приход и уникальный парк, восстановить школу и садик. А главное - привлечь в село интуристов.

Именно здесь, у излучины реки Калитвы, в конце XII века русские князья бились с половцами. Фото: Михаил Медведев / Анастасия Прутова

Именно здесь, у излучины реки Калитвы, в конце XII века русские князья бились с половцами. Эти события затем легли в основу "Слова о полку Игореве". И вот в 2002 году на берегу Калитвы погореловцы впервые провели международный фестиваль "Каяльские чтения". И если поначалу это было почти местечковое событие, то сейчас на него приезжает по несколько тысяч человек со всей России, Белоруссии, Украины и других стран.

Это грандиозные концерты под открытым небом, ремесленные выставки, кулинарные и поэтические фестивали. А центральное событие - реконструкция битвы дружины князя Игоря Новгород-Северского с войском половецкого хана Кончака - теперь входит в топ-5 главных достопримечательностей Ростовской области.

Десятки любителей истории надевают аутентичные костюмы и выходят биться на поле. Сражаются здесь не только молодые ребята, но и весьма серьезные бизнесмены и представители власти.

Все это чудо произошло исключительно на голом энтузиазме и без копейки бюджетных денег.

Лукьянов уверен, что такую сказку можно сотворить практически в любом российском селе - было бы желание самих жителей.

Над пропастью прожив

Хутор Погорелов был основан в XVII веке. Это чудесное место в изгибе реки Калитвы казаки выбрали очень удачно: летом от воды идет мягкая прохлада, вдоль берегов тянется редкий для южных пейзажей лес, а сам хутор прикрыт с другого берега большим бугром, так что даже самой лютой зимой здесь не ощущаешь пронизывающего донского ветра. После войны советские геологи нашли рядом с хутором запасы угля, и местные жители на много лет были обеспечены работой на шахте. Но в 1990-е все пошло под откос. Деревня стала вымирать прямо на глазах.

Любители истории надевают кольчуги и латы и выходят биться на поле

Василий Лукьянов родом из Погорелова. 12 лет отработал главой молодежного комитета в администрации Ростова. А когда вернулся - волосы встали дыбом. Всеобщая апатия дошла до того, что люди перестали даже в своих дворах убирать, а улицы превратились в сплошные мусорные свалки.

- Это был шок. Помню, как ходил по дворам и пытался убедить хуторян все исправить. Но им было все равно - доживаем, говорили.

- Нужна была идея, которая бы объединила людей, - говорит Василий Васильевич.

А идея лежала на поверхности: знаменитая битва с половцами! Сначала Лукьянов по наивности думал, что помогут его бывшие коллеги чиновники. Писал в инстанции - мол, помогите вернуть хутор в божеский вид. Но все как об стену горох. А в 2001 году сам Патриарх Московский и всея Руси Алексий II узнал об инициативе ростовчанина и дал благословение на строительство в Погорелове духовно-патриотического комплекса "Слово о полку Игореве".

В таком историческом месте в рядах реконструкторов - и взрослые, и дети. Фото: Янина Силецкая

Один в поле

Начал с малого - объявил в деревне конкурс заборов. О конкурсе заговорил весь хутор. Но делать никто ничего не собирался.

Лукьянов первым снес свой забор, поставив вместо него настоящий казачий плетень. Вышло на удивление красиво. Тогда несколько соседей тоже взялись за дело. И пошло-поехало.

Но соорудить заборчик - это одно. А как сделать следующий шаг, ликвидировать общие свалки и снести к чертям все заброшенные и заросшие бурьяном дома? Поехал Василий Васильевич в Ростов и договорился с ректором дорожного института, чтобы на помощь пригнали студенческий стройотряд - ломать старые дома на стройматериалы...

В серьезность его намерений поверили только тогда, как он залил фундамент храма и начал выводить стены.

Новый губернатор посмотрел на то, какая идет работа, и выделил несколько миллионов рублей на газификацию. Трубы пустили под землей, поберегли аутентичный вид казачьего хутора.

В серьезность намерений Василия Лукьянова жители хутора поверили только тогда, как он залил фундамент храма. Фото: Тагир Раджавов

Дорога к храму

И вот жизнь вновь закипела в Погорелове - бульдозеры и "КАМАЗы" тоннами вывозили мусор из деревни. На месте старых домов появлялись парковки для транспорта или временные стройплощадки. Все кирпичи и камни свозили к будущему храму. Вокруг главной стройки разбили сад. Сейчас в парке две сотни деревьев 48 видов. Местную бабу Валю назначили директором, и она с большим энтузиазмом стала поддерживать чистоту вокруг храма.

На летних каникулах приходят подработать и школьники. Они даже получают зарплату. Деньги небольшие, но на мороженое и лимонад хватает.

Постепенно хуторяне втянулись, сейчас собрать бригаду и сделать что-то серьезное уже гораздо проще, признается Лукьянов. По проекту здесь будет комплекс с храмом, парком и террасами, будет даже свой Дом молодежи и небольшой отель со столовой.