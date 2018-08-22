Цензорам в СИЗО запретят читать почту адвокатов

Министерство юстиции РФ начало готовить поправки в закон об адвокатуре, которые выведут из-под цензуры переписку арестантов с адвокатами.

На практике нередко возникают споры, вправе ли адвокаты на свиданиях в СИЗО обмениваться с подзащитными какими-то документами и записками. Теоретически все, что написано рукой заключенного, должно проходить через цензуру в казенном доме. За исключением специально оговоренных в законе случаев.

Однако у адвоката и его клиента есть право на конфиденциальное общение, адвокатская тайна охраняется законом. Поэтому встречу защитника с арестантом никто не вправе подслушивать. Такие нормы есть в законе. При этом администрация СИЗО может наблюдать за беседой (так, чтобы голоса не долетали): на тот случай, чтобы стороны не обменялись чем-то запрещенным. Так что нередко встреча записывается на видеокамеры без микрофонов.

Если из рук в руки в комнате встреч в СИЗО перешли оружие и наркотики, ситуация однозначна, это явное нарушение закона, которое надо пресечь. А если заключенный передал записку? Сегодня адвокату не разрешат вынести такую записку из следственного изолятора. То есть на словах заключенный что-то передать через адвоката может, а черкнуть ему пару строк уже нет.

Недавно Федеральная палата адвокатов разработала и направила в Минюст России законопроект, в котором предложила особо прописать в законе о содержании под стражей, что в целях получения квалифицированной юридической помощи арестованный и его защитник в ходе свидания имеют право обмениваться записями и документами.

А письма, поступающие на имя подозреваемого или обвиняемого от защитника, согласно предложению, должны передаваться администрацией места содержания под стражей без вскрытия конверта. По словам исполнительного вице-президента ФПА РФ Андрея Сучкова, законопроект стал результатом активного обсуждения в адвокатском сообществе дисциплинарной практики о допустимости обмена документами с находящимся под арестом доверителем.

"Дискуссия получилась настолько конструктивной, что в подготовке текста приняли участие противостоящие друг другу в дебатах стороны, понимая важность формирования нормативного правила, позитивно влияющего на адвокатскую профессию, и реализации конституционных положений об оказании квалифицированной юридической помощи", - отметил он.

Тем не менее пока Минюст выбрал другое решение. Как сообщают в ведомстве, готовящимися поправками предлагается установить общий запрет на цензуру переписки подозреваемого и обвиняемого с адвокатом. Исключением будут ситуации, когда у правоохранителей есть основания полагать, что в переписке могут обсуждаться незаконные вещи. Например, как надавить на свидетелей или кого-то подкупить.

"Крайне важен сделанный Минюстом России акцент на то, что законопроект идет в русле рекомендаций Комитета ООН против пыток в части обеспечения задержанным быстрого доступа к адвокату", - сказал Андрей Сучков.

Глава Ассоциации безопасности бизнеса Александр Хуруджи заметил, что предложенные правки будут способствовать некоторому облегчению в получении юридической помощи лицу, содержащемуся под стражей.

Новелла лежит в русле общей политики государства на декриминализацию правонарушений и поможет сделать первичную юридическую помощь задержанным лицам более оперативной и доступной", - сказал он.