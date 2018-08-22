Как детский летний лагерь не превратить в режимный объект

После трагедии на Сямозере школьные каникулы - на особом счету. Не дай бог, кто еще погибнет! Гайки так были закручены, что стали тонуть сами организаторы детского активного отдыха. Два десятка самых известных лагерей попросту закрыли. Но статистика по детским смертям в летние месяцы ничуточку не улучшилась. Так где же золотая середина? Как сделать так, чтобы и дети были целы, и организованный отдых был на подъеме? Я беседую с известным полярным путешественником, директором ГБУ "Лаборатория путешествий", членом Совета по детскому туризму при правительстве РФ Матвеем Шпаро.

Я недавно вернулся из Таиланда, был на спасательной операции. Тогда вытаскивали детей из пещеры. Поначалу я считал, что учитель, который завел детей в пещеру, занялся самодеятельностью и нет ему прощения. Но когда я стал разбираться, съездил в школу, поговорил с преподавателями, выяснилось, что эта пещера для них как парк "Сокольники". Случился природный катаклизм. Никто в Таиланде учителя не осуждал. Все говорили, что он герой. И никаких уголовных дел... Так вот, возможно ли такое в России?

Матвей Шпаро: Боюсь, что в нашей стране соответствующие органы нашли бы причины уличить учителя в оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности. Эта уголовная статья становится суперпопулярной.

Мы собрались поговорить о детском туризме. Я сам в детстве ходил в походы. В горы Абхазии, где приходилось проходить по бревнышкам через довольно высокие ущелья, где внизу были ледяные реки с камнями. Это дикий восторг и серьезный опыт. Я получил закалку. И во дворе хвастался: а я был в горах. А как сейчас детям расти, развиваться, становиться отважными и мужественными? Если дальше двора родители не пускают. Да и нельзя выходить - кругом соблазны и риски большого города. Все-таки трагедия Сямозера, как мне кажется, - это отправной пункт, когда чиновники серьезно испугались и начались настоящие гонения на всех подряд.

Матвей Шпаро: Риторический вопрос. Подрастающее поколение на каждом углу поджидает опасность. Наших детей пытаются накрыть куполом из брони. Там ногу себе не сломают, не ударятся, не упадут с велосипеда. Мы всем миром пытаемся смонтировать этот купол. Но ведь это неправильно! Это путь в никуда. Потому что дети должны ошибаться и ушибаться. Они ведь учатся! И если они не будут учиться, то мы получим нездоровое общество.

А как устроено на Западе? Есть там такая же зарегулированность? Или люди живут в свое удовольствие? Взяли и сели в самолет, полетели в Альпы или Кордильеры, покатались на лыжах вместе с детьми...

Матвей Шпаро: В Европе и Америке весь сектор детского отдыха и детского туризма строится на разнообразных страховых продуктах. Не только страхование жизни и здоровья конкретного ребенка, но и страхование гражданской ответственности, страхование профессиональной ответственности туристической компании. С другой стороны, огромную ответственность принимают на себя отраслевые объединения, всевозможные ассоциации и гильдии. Именно они формируют критерии качества работы, схемы по управлению рисками, они задают стандарты четкие, понятные, прозрачные. А дальше остается только рынок, который вместе с ассоциациями все и регулирует.

А у нас регулирует все чиновник. Ему легче запретить, чем взять на себя ответственность за какую-то экспедицию, спортивный лагерь. Причем он будет смотреть на различные законы, подзаконные акты, на этот реестр. Я бы, наверное, на месте чиновника тоже боялся, но все-таки надо работать, если тебя поставили на этот пост. Должна же быть ощутимая польза от регулирования.

Матвей Шпаро: Должна. Но чиновник, если он найдет какие-то нарушения, закроет лагерь. Так проще. А дети, которые должны были поехать в этот лагерь, остаются дома на все лето. Они уже не являются участниками организованных процессов, за которые отвечают чиновники. Соответственно, чиновники спят спокойно, а количество детских несчастных случаев возрастает. И на самом деле существует абсолютно однозначная статистика: число детей, с которыми произошли несчастные случаи вне организованного детского отдыха и детского туризма, на порядки (!) выше, чем с детьми в лагерях.

Что же делать?

Матвей Шпаро: Наверное, нужно чтобы не было внутри бесконечного страха. Один чиновник меня спрашивает: а кто мне будет сухари носить, если я какое-то небольшое нарушение не замечу? Которое на самом деле на безопасность не влияет. Я ему ответить ничего не могу.

Недавно ездил в Петрозаводск на заседание суда по трагедии на Сямозере. Среди подсудимых - руководитель и заместитель руководителя Роспотребнадзора по Карелии. Они дали разрешение на работу лагеря несмотря на то, что москитные сетки были порваны, шпингалеты не прикручены и кнопка слива в унитазе не работала. Какое это имеет принципиальное значение для безопасности детей в лагере? Но эти чиновники находятся под следствием, это зловещий знак всем остальным: если у вас есть возможность закрыть лагерь, закройте от греха подальше! Нужна поддержка со стороны государства отраслевым сообществам. Сямозеро послужило тому, что компании, которые занимаются детским активным туризмом, стали объединяться. Они создали некоммерческую организацию - Союз организаторов детского активного туризма (СОДАТ), который сотрудничает с Роспотребнадзором, с министерством образования. В апреле они провели в "Российской газете" конференцию, где было определено: государство должно поддерживать не конкретные лагеря, а давать больше полномочий именно отраслевым союзам. Взять, например, министерство просвещения. Ему вменили ответственность за детский отдых. Но у министерства огромное количество профильных проблем - детские сады, школы, учителя, безопасность в школах... И вот минпросу в нагрузку прикрепили еще детский отдых. А вот если бы детский отдых и детский туризм передали бы, например, в Ростуризм? Это же их профиль! Потому что все попытки отделить детский отдых от детского туризма неконструктивны. Что такое детский лагерь? Это обычное место размещения детей. По сути он ничем не отличается от гостиницы или кемпинга. Почему же одна "гостиница" должна находиться в ведомстве минкультуры - Ростуризма, а вторая - в ведомстве министерства просвещения? И в результате из-за того, что нет единоначалия, чиновники между собой никак не могут договориться. А страдают дети.

Я бы хотел рассказать нашим читателям в двух словах, чем ты занимаешься и как мы с тобой познакомились. Ты повел в очередной раз группу школьников на Северный полюс. Этот лыжный поход мне запомнился на всю жизнь. Тот миг, когда мы ставили флаги России на макушке мира!

Матвей Шпаро: Ты шел вместе с нами 7 дней. Ты спал вместе с нами в одной палатке.

И еще я смотрел, как устроена безопасность. Это ведь одно из самых опасных мест на Земле, не только потому, что под ногами лед и 4 километра черной воды, но и потому, что там ходят белые медведи. В конце концов, так задует, что можно насмерть замерзнуть. Мы все дошли без потерь. У вас это дело поставлено очень серьезно. Мы спали в палатке в обнимку с ружьем. Плюс сигнальные ракеты. GPS-навигаторы плюс спутниковые телефоны. Вертолеты, готовые в любой момент прилететь, а твой напарник - профессиональный врач. Но это огромная ответственность перед детьми. Какие у тебя были отношения с родителями? Давали они какие-то расписки?

Матвей Шпаро: Я работаю в системе образования города Москвы. Через нас проходит большое количество девчонок и мальчишек, которые отправляются не только на Северный полюс, но и по рекам Карелии, и по горам Кавказа. И мы смогли создать свою инфраструктуру, которая позволяет делать походы безопаснее. В результате нам доверяют родители, учителя, директора школ. И активный туризм в Москве развивается. В договорах я предупреждаю родителей о тех опасностях и о тех сложностях, с которыми дети могут столкнуться. Могут возникнуть ситуации, когда весь мой опыт и все мои знания, умения и навыки, увы, окажутся бесполезными... Я об этом прямо говорю родителям. Но при этом я понимаю, что все эти расписки мало помогут, если что случится.

С детьми всегда у тебя было без ЧП...

Матвей Шпаро: Мы уже десять лет ходим на полюс. Тьфу-тьфу-тьфу! Все хорошо.

Что делает взрослый в Доме отдыха? Купается, гуляет по парку, иногда выпивает, ездит на экскурсии. Вот его программа. А ребенку нужно бегать, прыгать, покорять... Это и есть детский отдых. Пассивного детского отдыха не бывает. Вот как быть воспитанникам детских домов? Ведь чиновники не разрешают им самостоятельные походы. Да, ты можешь заниматься в спортивном зале. Но уехать куда-то на речку тебе не дадут.

Матвей Шпаро: С детскими домами совсем сложная ситуация. Недавно получил письмо от Станислава Новикова из Республики Коми: "...мои ученики, моя детдомовская ребятня осталась не у дел. Ведь государство оплачивает только лагеря, а не походы". Для ребят из детских домов роль родителя выполняет государство. И, конечно же, к этим государственным детям внимание у чиновников еще больше. Что делать? Не знаю. Рецепта нет. Только убеждать чиновников, что нельзя детей лишать своей страны.

Получается, у нас в детских домах вырастают дети, которые со временем становятся пассивными гражданами. Они перестают развиваться. А компьютеры - это слабая замена свежему воздуху, чистой воде...

Матвей Шпаро: На Западе ведущие корпорации объединились и выработали критерии для молодого человека в ХХ веке. Помимо точных знаний у него должны быть развиты 4 основных навыка - обладать критическим мышлением и уметь решать проблемы, навыки общения, навыки сотрудничества и совместной работы и, наконец, умение творчески мыслить и стремиться к инновациям.

Те самые навыки, которые развивает активный туризм.

Матвей Шпаро: Именно. Наша школа дает очень хорошие академические знания по математике, по биологии, по географии, но в школе нет возможности дать вот эти самые 4 основных навыка. А это как раз может давать детский отдых, детский лагерь, детский активный туризм, детские походы. Сейчас в Москве разрабатывается стратегия Московского образования до 2025 года. Я думаю, акцент на этих 4 основных навыках - отличный шанс что-то изменить. У школьника 3 летних месяца каникул, и еще у него 5 раз модульные каникулы фактически по 10 дней. То есть в течение года 4,5 месяца он предоставлен сам себе. Отпуск у родителей 1 месяц, хорошо, остается 3,5 месяца фактически беспризорного нахождения на улице. Мы должны всячески стремиться развивать детский туризм и детские лагеря. Год назад президент Путин подписал указ о десятилетии детства. Это шанс! Я был руководителем рабочей группы, которая составляла раздел в этом плане под названием "Безопасный детский туризм". Это порядка 20 пунктов, которые надо реализовать в ближайшие три года. Один из основных - стратегия развития отрасли детского отдыха и детского туризма. Другой пример - минпромторгу поручено разработать типовые решения для детских палаточных лагерей, там должно быть прописано как лучше организовывать кухню, санузлы, палатки, спортивные площадки... Еще одна задача для МЧС: необходимо создать единую электронную информационную систему по отслеживанию детских туристических групп, которые находятся на маршрутах. Я думаю, тут как нельзя лучше подойдет ГЛОНАСС. Представляешь, насколько безопасность возрастет? И все критерии абсолютно прозрачны, абсолютно понятны и выполнимы.

P.S.

Инструкции по технике безопасности писаны кровью. Вдвойне страшно, когда эта кровь детская. Конечно, мы должны максимально обезопасить детей. Но лишать их увлекательных походов, победных восхождений и шанса стать лидером недопустимо. Проблема обозначена. Что скажут чиновники?

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Возвращение на Сямозеро

В Карелии заговорили об организации детского отдыха в печально известном "Парке-отеле "Сямозеро". Как сообщила замминистра образования республики Наталья Волкова, с предложением вернуть лагерь в региональную собственность обратилась компания, которая владеет базой отдыха "Лесная сказка". Ее территорию как раз и арендовал "Парк-отель "Сямозеро".

Напомним, в июне 2016 года утонули 14 подростков, отдыхавших в этом лагере. Они отправились в несанкционированное водное путешествие и попали в шторм. Лодки перевернулись, и не все дети смогли добраться до берега. Когда завели уголовное дело и стали разбираться, выяснилось, что в лагере была масса нарушений.

В числе фигурантов уголовного дела, которое сейчас рассматривают в суде Петрозаводска, директор Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, исполняющая обязанности руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин. Столичный Басманный суд также рассматривает уголовное дело в отношении начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента труда и социальной защиты населения Москвы Елены Семкиной и бывшего заместителя главы департамента соцзащиты Татьяны Барсуковой, которых обвиняют в халатности. Они курировали работу по подготовке, оформлению, заключению и реализации госконтракта на отдых московских детей, которые погибли на Сямозере.

В июле 2016 года суд запретил деятельность ООО "Парк-отель "Сямозеро", в том числе и организацию детского отдыха. Все это время территория бывшего лагеря пустует. Хотя здания там капитальные, присутствует вся необходимая коммунальная инфраструктура.

- Компания вышла к правительству республики с предложением на некоторых условиях передать базу "Лесная сказка" на Сямозере в ведение Карелии, - сказала заместитель регионального министра образования Наталья Волкова. - Несмотря на то что эта база с таким печальным шлейфом, она хорошая, со стационарными строениями. Поэтому рассматривается вопрос о ее передаче. Мы бы очень хотели, чтобы эта база была в нашем ведении, функционировала в качестве лагеря, возможно, даже круглогодичного. Там хорошие отапливаемые корпуса.

"Спартак" проиграл сальмонелле

Особенно обидно, когда дети едут в оздоровительные лагеря, чтобы поправиться и набрать сил к будущему учебному году, но вместо этого попадают на больничные койки.

В Дагестане случилось самое крупное в этом году ЧП: 12 августа в инфекционное отделение Шамильской центральной районной больницы было госпитализировано 86 человек - 83 ребенка и три сотрудника оздоровительного лагеря "Спартак", который находится в селе Хебда Шамильского района. Как определили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, причиной массового отравления стала инфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза. Выяснилось, что в столовую лагеря принимали продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность. Вдобавок к этому хранились они без соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, что в нынешнюю жару было чревато последствиями. Они и не заставили себя ждать.

Первые двадцать ребят были выписаны уже спустя три дня. Остальным пришлось лечиться под наблюдением врачей еще недели. Сам лагерь был срочно закрыт.

Власти Дагестана начали проверку всех детских оздоровительных лагерей. Главный врач Шамильской больницы, в которой лечат отравившихся детей, был уволен в связи с "неудовлетворительной организацией работы и отсутствием оперативности во время вспышки кишечной инфекции в детском лагере".

Подготовила Лариса Ионова, Махачкала

"Республика" позеленела

Больше трехсот детей - всю смену - досрочно отправили по домам из новосибирского лагеря "Зеленая республика" в конце июля нынешнего года. Причина - распространение энтеровирусной инфекции. Первый заболевший ребенок пожаловался вожатому на боли в животе 26 июля, через сутки в больнице оказались еще 10 человек. Пострадали девять детей и двое вожатых. Работу спортивно-оздоровительного лагеря приостановили, а в Следственном управлении СКР по региону возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Спустя две недели Роспотребнадзор после проведения контрольных мероприятий разрешил открыть лагерь.

Подготовила Нина Рузанова, Новосибирск

Последняя зарядка

Для 12-летнего волгоградского школьника Ивана (имя изменено) лето-2018 стало последним. Подросток умер в детском лагере под Волгоградом на следующий день после прибытия туда в составе спортотряда. Следователи уже провели предварительную проверку, впереди еще ряд экспертиз, призванных выявить виновных в ЧП.

Трагедия разыгралась в детском оздоровительном лагере "Чайка" Среднеахтубинского района Волгоградской области. Там Ваня успел лишь переночевать. Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталия Куницкая, подросток приехал на отдых вместе с другими юными боксерами и тренером. Плохо ему стало во время утренней зарядки.

Накануне Иван чувствовал себя хорошо. Да и после раннего подъема ничего не предвещало беды. Но после пробежки Ваня начал занятия на турнике и вдруг потерял сознание. Несмотря на то что все происходило на глазах у тренера, который незамедлительно на руках отнес мальчика в медпункт, спасти его не удалось.

Позднее выяснилось, мальчик страдал заболеванием головного мозга и ранее у него были проблемы, о которых знали и родители, и педагоги. Разумеется, ребенок был отдан в спорт для укрепления здоровья и случившееся стало для всех шоком.

- После проверки пришел отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти подростка, так как экспертиза показала, что она не носит криминального характера и произошла естественным путем ввиду врожденного заболевания. Тем не менее продолжаются экспертизы другого рода в отношении медиков, которые наблюдали и лечили подростка, - отметила Куницкая.

Все еще остается много вопросов. Каким образом ребенок, страдающий серьезной патологией, был допущен к занятиям боксом? Кто дал ему разрешение на отдых в спортивном лагере?

Подготовила Елена Мелихова, Волгоград