Какие профессии будут нужны через 10 лет

Ярослав Иванович, самый трудный вопрос для молодежи - где найти работу. Многие, выбирая место учебы, ориентируются на топ-50 востребованных профессий. Но недавно эксперты заявили, что топ-50 имеет мало общего с реальными потребностями рынка. Как тогда выбирать будущую специальность?
Ярослав Кузьминов: Заранее выбирать специальность становится все сложнее. Рынок труда меняется скачкообразно, и какие бы "перспективные" специальности не предлагали вузы, они уже через несколько лет могут потерять актуальность.
Еще 50 лет назад - в 1970-е годы - было всего 5-7 процентов людей, которым платили за то, что они создавали принципиально новое, а не работали по детально поставленным задачам. Сейчас в мегаполисах таких работников уже почти треть. Через 25 лет работников с творческими задачами будет 35-40 процентов.
Идет цифровая революция, человек постепенно освобождается от рутинных задач. Это выражается в исчезновении многих профессий - диспетчера, учетчика, бухгалтера, секретаря, оператора ПЭВМ. Остающиеся профессии приобретают все более творческий характер. В мире появилось новое понятие - "кентавры". Это учитель, врач, инженер, оснащенные цифровыми помощниками, которые освобождают время для интересных задач. "Середняки", добросовестно тянущие лямку, из ядра профессии постепенно вытесняются. Но если вы приготовились "покупать образование" - вы больше чем середняком не станете.
Есть смысл поступать в профильные классы школ?
Ярослав Кузьминов: Заранее ищите, что вам интересно, пробуйте себя в этом. В Москве созданы сотни профильных старших классов - от инженерных и естественно-научных до медицинских и кадетских - можно "примерить" себя к разным профессиям. Мы несколько лет назад создали в Вышке лицей - там можно "перебрать" все университетские науки, которых нет в школе, найти то, что тебя увлечет. И если вам нравилась археология или астрономия, поступайте туда, не слушайте советов "это неперспективно", "они не зарабатывают". Настоящий профессионал всегда востребован и хорошо зарабатывает. И не только в России - рынок труда приобрел поистине глобальный характер.
Успешным выпускникам школ надо искать сильный университет. Ориентируйтесь на тот, где максимально высокий средний балл ЕГЭ по вашему направлению. Ведь качество образования - производная трех факторов. Ваши собственные усилия, качество преподавателей и качество студентов, которые учатся вместе с вами.
К чему готовиться тем, кто идет в техникумы и колледжи? Они найдут себе применение?
Ярослав Кузьминов: Экономика имеет устойчивый спрос на квалифицированных исполнителей, будь это рабочие или работники сервиса, медсестры или операторы технологических комплексов. Это не изменится в обозримый период - около трети должны "работать руками". В работе исполнителя тоже возрастает роль квалификации и ответственности. Такой работник нужен всем, и платят ему немало.
Во всем мире за последние 20 лет социальный статус квалифицированных работников поднялся и практически сравнялся со статусом людей умственного труда.
Проблема России сегодня в том, что в колледжи идут часто те, кто просто не мотивирован учиться. А школьники, которые могут себя найти в "работе руками", как правило, учатся получше и поступают в вузы. Нередко они, уже с высшим образованием, потом находят себя именно в работе рабочего, водителя, фермера. По данным ассоциации рестораторов и отельеров, 90 процентов поваров московских ресторанов - это люди с непрофильным высшим образованием, пришедшие в профессию уже в 25-30 лет.
Что делать? Надо начинать знакомить с технологиями школьников с 11-12 лет, на практике показывать ряд профессий.
Как вписать знакомство с технологиями в учебный план школьников?
Ярослав Кузьминов: Технологии, которые позволяют познакомиться с профессиями, есть и сегодня. Это, например, компьютерные игры - стратегии, симуляторы и ролевые. Ты можешь летать на штурмовике, строить дом в 3D, управлять рестораном. Это может быть начальной профориентационной платформой. Следующий этап - практики на реальном производстве. Игровые подходы к обучению и профориентации родились давно, просто их применение в реальности не должно отставать от развития технологий. Нужно развивать классные, школьные, межшкольные соревнования, олимпиады по прикладным умениям.
У нас 46 тысяч школ, 26 из них - сельские, где не всегда есть даже теплый туалет. 3D-моделирование, практики на производстве - не слишком ли смелые прогнозы?
Ярослав Кузьминов: К 2021 году в каждом населенном пункте, где живет больше 100 человек, будет Wi-Fi в школе. Планшеты сегодня есть у 80 процентов семей, купить их для оставшихся 20 процентов школьников - вполне реально для государства.
Чему будут учить в цифровой школе?
Ярослав Кузьминов: Стандарты должны быть ориентированы на возросшую роль проектной деятельности, цифровых компетенций, онлайн-обучения. Главное - программу должны осваивать все дети. Учитель не имеет права работать с 60 процентами учеников класса, как сейчас, не может оставлять кого-то из учеников "за бортом". Помню, моя учительница по органической химии работала примерно с 80 процентами учеников. А у неопытной учительницы физики работала на уроке только треть . Сейчас цифровые технологии позволяют адаптировать курс практически для каждого ученика. А разница между детьми бывает огромная. 30 процентов осваивает материал медленнее, чем остальные, а 10 процентов, наоборот, опережает! Им просто скучно в классе.
Через десять лет проверять работы единого госэкзамена будет компьютер. Сейчас машина "смотрит" только тестовую часть, а развернутые ответы читают 40 тысяч экспертов. Компьютеры используются только при сдаче устной части по иностранному языку, но очень скоро к нему прибавится еще и информатика.