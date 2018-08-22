Какие профессии будут нужны через 10 лет

Какой вуз гарантирует, что завтра ты не останешься без работы? Зачем повару университетский диплом? Кто такие "кентавры"? Чему научит цифровая школа? На вопросы "РГ" отвечает ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Ярослав Кузьминов: Через 25 лет работников с творческими задачами будет 35-40 процентов. Фото: Сергей Михеев

Ярослав Иванович, самый трудный вопрос для молодежи - где найти работу. Многие, выбирая место учебы, ориентируются на топ-50 востребованных профессий. Но недавно эксперты заявили, что топ-50 имеет мало общего с реальными потребностями рынка. Как тогда выбирать будущую специальность?

Ярослав Кузьминов: Заранее выбирать специальность становится все сложнее. Рынок труда меняется скачкообразно, и какие бы "перспективные" специальности не предлагали вузы, они уже через несколько лет могут потерять актуальность.

Еще 50 лет назад - в 1970-е годы - было всего 5-7 процентов людей, которым платили за то, что они создавали принципиально новое, а не работали по детально поставленным задачам. Сейчас в мегаполисах таких работников уже почти треть. Через 25 лет работников с творческими задачами будет 35-40 процентов.

Идет цифровая революция, человек постепенно освобождается от рутинных задач. Это выражается в исчезновении многих профессий - диспетчера, учетчика, бухгалтера, секретаря, оператора ПЭВМ. Остающиеся профессии приобретают все более творческий характер. В мире появилось новое понятие - "кентавры". Это учитель, врач, инженер, оснащенные цифровыми помощниками, которые освобождают время для интересных задач. "Середняки", добросовестно тянущие лямку, из ядра профессии постепенно вытесняются. Но если вы приготовились "покупать образование" - вы больше чем середняком не станете.

Есть смысл поступать в профильные классы школ?

Ярослав Кузьминов: Заранее ищите, что вам интересно, пробуйте себя в этом. В Москве созданы сотни профильных старших классов - от инженерных и естественно-научных до медицинских и кадетских - можно "примерить" себя к разным профессиям. Мы несколько лет назад создали в Вышке лицей - там можно "перебрать" все университетские науки, которых нет в школе, найти то, что тебя увлечет. И если вам нравилась археология или астрономия, поступайте туда, не слушайте советов "это неперспективно", "они не зарабатывают". Настоящий профессионал всегда востребован и хорошо зарабатывает. И не только в России - рынок труда приобрел поистине глобальный характер.

Успешным выпускникам школ надо искать сильный университет. Ориентируйтесь на тот, где максимально высокий средний балл ЕГЭ по вашему направлению. Ведь качество образования - производная трех факторов. Ваши собственные усилия, качество преподавателей и качество студентов, которые учатся вместе с вами.

Планшеты есть уже у 80 процентов семей. Купить для оставшихся 20 - вполне реально для государства. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

К чему готовиться тем, кто идет в техникумы и колледжи? Они найдут себе применение?

Ярослав Кузьминов: Экономика имеет устойчивый спрос на квалифицированных исполнителей, будь это рабочие или работники сервиса, медсестры или операторы технологических комплексов. Это не изменится в обозримый период - около трети должны "работать руками". В работе исполнителя тоже возрастает роль квалификации и ответственности. Такой работник нужен всем, и платят ему немало.

Во всем мире за последние 20 лет социальный статус квалифицированных работников поднялся и практически сравнялся со статусом людей умственного труда.

"Кентавры" - это учитель, врач, инженер, оснащенные цифровыми помощниками

Проблема России сегодня в том, что в колледжи идут часто те, кто просто не мотивирован учиться. А школьники, которые могут себя найти в "работе руками", как правило, учатся получше и поступают в вузы. Нередко они, уже с высшим образованием, потом находят себя именно в работе рабочего, водителя, фермера. По данным ассоциации рестораторов и отельеров, 90 процентов поваров московских ресторанов - это люди с непрофильным высшим образованием, пришедшие в профессию уже в 25-30 лет.

Что делать? Надо начинать знакомить с технологиями школьников с 11-12 лет, на практике показывать ряд профессий.

Как вписать знакомство с технологиями в учебный план школьников?

Ярослав Кузьминов: Технологии, которые позволяют познакомиться с профессиями, есть и сегодня. Это, например, компьютерные игры - стратегии, симуляторы и ролевые. Ты можешь летать на штурмовике, строить дом в 3D, управлять рестораном. Это может быть начальной профориентационной платформой. Следующий этап - практики на реальном производстве. Игровые подходы к обучению и профориентации родились давно, просто их применение в реальности не должно отставать от развития технологий. Нужно развивать классные, школьные, межшкольные соревнования, олимпиады по прикладным умениям.

У нас 46 тысяч школ, 26 из них - сельские, где не всегда есть даже теплый туалет. 3D-моделирование, практики на производстве - не слишком ли смелые прогнозы?

Ярослав Кузьминов: К 2021 году в каждом населенном пункте, где живет больше 100 человек, будет Wi-Fi в школе. Планшеты сегодня есть у 80 процентов семей, купить их для оставшихся 20 процентов школьников - вполне реально для государства.

Чему будут учить в цифровой школе?

Ярослав Кузьминов: Стандарты должны быть ориентированы на возросшую роль проектной деятельности, цифровых компетенций, онлайн-обучения. Главное - программу должны осваивать все дети. Учитель не имеет права работать с 60 процентами учеников класса, как сейчас, не может оставлять кого-то из учеников "за бортом". Помню, моя учительница по органической химии работала примерно с 80 процентами учеников. А у неопытной учительницы физики работала на уроке только треть . Сейчас цифровые технологии позволяют адаптировать курс практически для каждого ученика. А разница между детьми бывает огромная. 30 процентов осваивает материал медленнее, чем остальные, а 10 процентов, наоборот, опережает! Им просто скучно в классе.

Вместо учителя - очки виртуальной реальности? А почему бы и нет!? Фото: Сергей Куксин

Между тем

Через десять лет проверять работы единого госэкзамена будет компьютер. Сейчас машина "смотрит" только тестовую часть, а развернутые ответы читают 40 тысяч экспертов. Компьютеры используются только при сдаче устной части по иностранному языку, но очень скоро к нему прибавится еще и информатика.