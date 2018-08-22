Любителей побаловаться сигаретой ожидает неприятность: в России может появиться налог на курение. Минздрав предлагает включить курящих в число плательщиков нового экологического налога, законопроект о котором подготовил и опубликовал минфин. Экологическим налогом будут охвачены и другие физические лица, загрязняющие окружающую среду. Например - выбрасывающие мусор. Публичное обсуждение закона продолжится до 31 августа, а с начала сентября полемика перейдет на комитеты Госдумы.

Фискальная экология

По замыслу авторов законопроекта, экологический налог должен заменить все действующие платежи за ущерб окружающей среде. Но если раньше ими облагались только предприятия, то теперь налог коснется и граждан. Для каждого вредного вещества будут установлены определенные налоговые ставки. К примеру, тонна соединений ртути обойдется в 18 тысяч 244 рубля, то же количество аммиака - в 139 рублей.

Если говорить о курильщиках, то все они вместе взятые за год выбрасывают в атмосферу 500 тысяч тонн оксида углерода, 720 тысяч тонн синильной кислоты, 108 тысяч тонн никотина, 384 тысячи тонн аммиака. А всего в табачном дыму содержится боле 4660 элементов, включая легендарный полоний и фенолы. Разделим это на 1,1 млрд курильщиков и получим средний вклад каждого - 1,55 тонны. В общем, прикинуть налог на курящего, исходя из выбросов, не очень сложно: 35 рублей за аммиак, плюс за синильную кислоту и так далее… Но вернемся к курильщикам чуть ниже.

Действующие платежи за вредное воздействие на окружающую среду давали бюджету за последние четыре года в среднем по 11 млрд рублей. Это лишь одна седьмая часть расходов того же бюджета на экологию. Минфин надеется, что новый экологический налог позволит поднять сборы многократно. Но каков шанс, что это удастся на практике? С таким вопросом "РГ" обратилась к председателю Комитета Госдумы по экологии Владимиру Бурматову.

"Законопроект будет проходить через наш комитет, поэтому предстоит уточнить много вопросов, - сказал он. - Поставить счетчики выбросов на любые группы вредных веществ - технически несложно. Но вопрос в том, каков будет толк от этого оборудования? Как будут использоваться средства, взимаемые за негативное воздействие на окружающую среду? Я согласен с минфином в том, что сейчас эти средства не позволяют компенсировать экологический вред. Но где доказательства, что новый механизм станет более эффективным? Некоторое время назад Госдуме был предложен другой финансовый инструмент: экологический сбор за упаковку. Расчеты показывали, что будет собираться 6,5 млрд рублей в год. В итоге собирают миллиард. То есть ошиблись "всего" в 6,5 раза. Мне интересно, а во сколько раз ошибутся с экологическим налогом? Второй вопрос - как будут распределяться средства, которые получится собрать? До сих пор экологический сбор можно было тратить, например, на строительство новых мусорных полигонов. Но это же неправильно, когда средства, собранные на защиту окружающей среды, вкладываются в то, чтобы ее погубить".

Инфографика: "РГ" / Александр Чистов / Михаил Зубов

Деньги на мусорный ветер

Одна часть законопроекта коснется всех без исключения. Речь - об экологическом налоге на твердые коммунальные отходы (ТКО). Платить его граждане будут через посредника - оператора по вывозу и утилизации. Таким образом, плата за мусор для населения увеличится. Вопрос только: "на сколько" или "во сколько раз"?

Польза от налога на курение пока неочевидна

"Об увеличении платы уже объявили во многих регионах, - говорит Бурматов. - Региональные операторы по вывозу ТКО заложат экологический налог в цену на свои услуги. Наш комитет проводит мониторинг, и мы видим, что некоторые операторы повысят тарифы на сотни процентов. В Курганской области с нового года вывоз ТКО подорожает на 500%, и это еще не предел. Госдуме хотелось бы получить разъяснение, почему так происходит, поэтому я написал запрос на имя главы ФАС Артемьева с требованием проверить тарифообразование. В разных регионах тарифы на вывоз одного кубометра мусора различаются в семь раз. Например, на Камчатке это больше двух тысяч рублей, а в Астрахани - триста рублей. При этом сейчас меняется методика расчета. Раньше люди платили за квадратные метры жилья, а будут - за кубометры мусора, которые в платежке выделят отдельной строкой. Мы потому и волнуемся, что людям с 1 января уже платить по-новому, а еще непонятно, как эту сумму рассчитывают. И совершенно неясно, как быть тем субъектам Федерации, в которых законодательно утвердили тарифы на будущий год, не зная об экологическом налоге. Регионов, где тариф уже нельзя изменить и оператору придется платить этот налог из собственной прибыли - около 20. А согласятся операторы работать на таких условиях, или к новому году мы получим не подарок под елочкой, а мусорный коллапс"?

Инфографика: "РГ" / Александр Чистов / Михаил Зубов

Перекур в пользу бюджета

Вернемся к курильщикам. Учесть, кто из наших граждан курит, а кто - нет, налоговые службы, естественно, не смогут. Поэтому, как и в случае с мусором, налог за потребителей будут платить производители.

При этом производители табака, в отличие от мусорщиков, сохраняют олимпийское спокойствие. "Мы не планируем участвовать в обсуждении законопроекта о налоге для курильщиков, - сказали "РГ" в офисе БАТ-Россия. - Какой закон примут, такой и будем исполнять". Им переживать не о чем: все свои новые издержки табачные магнаты включат в стоимость продукции, и расплачиваться будет покупатель.

Кстати, давайте посчитаем, сколько в реальности стоит курево. Себестоимость 1000 сигарет, продаваемых в России, - $1. Таким образом, пачка из 20 штук стоит 2 цента или меньше полутора рублей. Добавим сюда упаковку и логистику - получим три рубля за пачку. Все остальное - это прибыль производителя и акциз.

Причем легенда о том, что акциз составляет львиную долю розничной цены на табак, не совсем соответствует действительности. Сейчас акциз на пачку сигарет стоит 23 рубля 35 копеек. А пачка "экономкласса" продается за 110-150 рублей. С июля акцизная марка подорожала на два рубля, а стоимость пачки выросла на десять-пятнадцать рублей. Просто под каждое повышение акциза (обычно его поднимают единовременно на 10%) производитель повышает и свою прибыль на те же 10%. Что называется, под шумок.

Тем не менее вклад курильщиков в нашу экономику огромен. От акцизов на табак за 2018 год государство планирует получить не менее 0,6 трлн рублей. Это 4% от всех доходов федерального бюджета, которые составят 15,1 трлн. Акцизы на табак позволяют полностью обеспечить все государственные расходы на образование либо на здравоохранение, культуру и кинематографию, спорт и экологию в сумме. Если исходить из того, что бюджетное финансирование экологии в 2018 году - около 78 млрд рублей, то одну сигарету из каждой пачки курильщик уже и так тратит на экологию, безо всякого экологического налога.

"Ущерб, который наносят курильщики экологии, огромен, - говорит Бурматов. - Сигаретные окурки являются основным видом самых заметных отходов, валяющихся прямо на улицах. По всему миру они исчисляются десятками миллиардов штук ежедневно. Но как логически увязать экологический налог (удорожание пачки сигарет) с избавлением улиц от этого вида мусора? У налога должна быть эффективность. А в данном случае мы просто получим, что окурок продолжит валяться на улице, просто он будет дороже стоить. Нужно, чтобы экологический налог не только приводил к удорожанию продукции, но и приносил пользу природе. Мы на этом настаиваем. Например, когда был предложен законопроект о том, чтобы очистить реку Волгу от загрязнений путем увеличения налога на бытовую химию, то мы спросили, как подорожание средств для мытья посуды повлияет на чистоту реки? Авторы ответить не смогли, и эта инициатива не прошла".