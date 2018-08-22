Хорошая новость для киноманов: в музеях, библиотеках, парках и культурных центрах столицы 25 августа наступит "Ночь кино". Всего запланировано 330 предпремьерных показов, мастер-классов и встреч с известными режиссерами. Корреспондент "РГ" полистал программу и выбрал самые заметные события, пропустить которые было бы непростительно.

Охота на фильм

В киношную атмосферу в эту субботу с головой погрузится вся страна. Повсюду пройдут кинопоказы, лекции, экскурсии. Свою "фишку" готовит каждый регион. По словам исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева, "чемпионом" в этом году стал Краснодарский край - там запланировано 334 мероприятия. Насыщенную программу подготовила и Москва. Гостей ждут кинотеатры, библиотеки, музеи, культурные центры и парки. Большая часть активностей начнется вечером, а завершится глубокой ночью. Все это бесплатно, но попасть на самые популярные события непросто, поскольку ярые фанатики выходят на "охоту" задолго до старта регистрации. Отчаиваться не стоит - запись в интернете открывается не в одночасье, а поэтапно. Поэтому шанс на бесплатный билетик есть.

Основное внимание киноманов на этот раз будет приковано к парку "Зарядье". Его организаторы выбрали центром "Ночи кино". По словам главы департамента культуры Александра Кибовского, в амфитеатре парка покажут немую ленту "Барышня и хулиган" с живой озвучкой и под сопровождение камерного оркестра. Фильм, в котором Владимир Маяковский выступил как сценарист, режиссер и исполнитель главной роли, отмечает 100-летний юбилей.

Здесь же вручат приз мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве". Награду получат режиссеры и продюсеры, снимающие художественные, документальные, анимационные фильмы, сериалы и короткометражки о столице. Главную награду тогда взяли создатели ленты "Про любовь". На этот раз в шорт-лист попали десять фильмов. В их числе - "Большой" Валерия Тодоровского, "Селфи" Николая Хомерики, "Мифы" Александра Молочникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и другие. Лучшие выберут профессионалы киноиндустрии и рядовые москвичи - пользователи "Активного гражданина". И те, и другие со своим фаворитом уже определились. Зрители отправили на первое место фильм "Большой". Ему и достался дополнительный балл. "А члены жюри тайно проголосовали еще 6 августа, - рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. - С тех пор они ни с кем не разговаривают и не общаются на эту тему, чтобы случайно не проговориться".

Главные кинопоказы и премьеры в этом году пройдут в парке "Зарядье"

Знает победителя и сам Герасимов, но хранит молчание. Лауреатам, добавил депутат, вручат стеклянную статуэтку с гербом Москвы и денежные премии. Общий призовой фонд составит 100 млн рублей. Обладатели первого, второго и третьего мест получат 50, 30 и 20 млн рублей соответственно.

На вкус зрителя

Одним "Зарядьем", естественно, акция не ограничится. Кинотеатры и культурные центры порадуют премьерами. По словам известного кинокритика Антона Долина, зрители увидят фильмы Каннского, Берлинского и других заметных фестивалей. Самые ожидаемые - "Профайл" Тимура Бекмамбетова, "Война Анны" Алексея Федорченко и "Основано на реальных событиях" Романа Полански. Бесплатно на больших экранах покажут и лучшие отечественные фильмы года - "Танки" Кима Дружинина, "Рубеж" Дмитрия Тюрина и "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко. Их путем интернет-голосования выбрали сами зрители.

Пожалуй, самый необычный кинопоказ устроят в бассейне "Чайка". "Гости смогут и поплавать, и фильм посмотреть", - заметила гендиректор "Москино" Светлана Максимченко. К слову, покажут всем знакомую ленту советского режиссера Генриха Оганесяна "Три плюс два". Ее представит критик Александра Хазина, а автор проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов расскажет о строительстве бассейна и архитектуре "оттепели". В музее-заповеднике "Царицыно" горожане посмотрят короткометражки под открытым небом, а после будут голосовать светом фонариков за самые интересные.

Москвичи придут на "Ночь кино" даже в дождливую погоду, уверены организаторы. Фото: РИА Новости

Говорухин, Цой и другие

Летние кинотеатры "Пионер" в Парке Горького и "Сокольниках" свои мероприятия посвятят творчеству Станислава Говорухина. В первом с пленки будут "крутить" "Ассу", где режиссер сыграл одну из главных ролей, а во втором - снятый им по роману Марка Твена мини-сериал "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". Кинотеатр Garage Screen устроит ночь Виктора Цоя, покажет музыкальную комедию "Шапито-шоу" и новый фильм "Лето". Кинотеатр "Иллюзион" выбрал подростковую тему. Отсюда и репертуар соответствующий - "Ноль за поведение" Жана Виго и "Пацаны" Динары Асановой.

Сад "Эрмитаж" удивит интерактивным показом "Брата" в формате Sing-along. Зрители станут участниками большого действа: сначала посмотрят отрывки из фильма на экране, а потом вживую увидят на сцене. И споют с актерами песни, как в караоке. Еще один музыкальный вечер пройдет в парке "Останкино". На сцене, установленной на пруду, выступят молодые артисты. Они исполнят кавер-версии советских саундтреков.

В библиотеку N 18 имени Жуковского, что в районе станции метро "Курская", придет Максим Муссель - режиссер и автор книги "100 шагов к созданию мобильного кино". Он раскроет свои профессиональные секреты. И расскажет как, без особых вложений создать собственный фильм, имея лишь желание и смартфон.

Воронцовский парк устроит большой семейный праздник с творческими мастер-классами, кинопоказами, фотозоной и аквагримом.

Конкретно

А где еще в Москве бесплатно посмотреть фильмы?

Август столичные парки провозгласили месяцем кино. "Фили", "Красная Пресня", сад имени Баумана и Измайловский парк до конца лета устраивают бесплатные "Киносубботы". В репертуаре - лидеры кассовых сборов, лауреаты российских и международных фестивалей. На "Ангарских прудах", в усадьбе "Алтуфьево", парке у прудов "Радуга", "Садовниках", Олимпийской деревне, "Воронцове" и в Парке Победы на Поклонной горе до 9 сентября открыты кинозалы от "Москино". Провести уютный вечер у большого экрана еще можно в "Кузьминках", Перовском, Бабушкинском и Таганском парках.

Кстати

Программа "Ночи кино" размещена на портале mos.ru/cinemanight. Здесь же можно записаться на мастер-классы, встречи, кинопоказы и концерты.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"