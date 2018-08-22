Под Москвой преступник ранил ножом двоих полицейских

В Московской области полицейские задержали мужчину, напавшего на них с ножом.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД, инцидент произошел в Клину. В дежурную часть поступило сообщение, что на прохожего в проезде Котовского напал неадекватный мужчина. Прибывшие патрульные попытались задержать буяна, но тот ударил их ножом. Один из раненых полицейских дважды выстрелил в воздух, только тогда мужчина бросил оружие.

Предполагаемого преступника доставили в отделение полиции. Материалы о нападении на правоохранителей переданы в СК. Патрульным же в больнице оказали необходимую помощь, их жизни вне опасности.