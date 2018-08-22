Полиция Москвы арестовала трех наркоторговцев

Столичные оперативники по району Выхино-Жулебино задержали 33-летнего жителя Подмосковья по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила заместитель начальника управления информации московской полиции Екатерина Гузь.

- В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции в Ферганском проезде за сбыт амфетамина был задержан мужчина. При обыске по месту жительства в квартире у подозреваемого были обнаружены и изъяты 332 таблетки, два свертка с порошкообразным веществом, а также 4 свертка с веществом растительного происхождения. Согласно экспертизе изъятое является наркотическими средствами и психотропными веществами - МДМА, гашишем и амфетамином, общей массой свыше 1 кг. Установлено, что данные средства предназначались для дальнейшего сбыта, - рассказала Гузь.

По ее словам, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственным отделением ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по двум статьям УК, в частности, "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков". Подозреваемому может грозить до 20 лет тюрьмы.

Одновременно с этим наркополицейские в Новой Москве задержали 34-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в покушении на сбыт марихуаны в крупном размере. При личном досмотре у мужчины был обнаружен сверток с неизвестным веществом растительного происхождения массой около 150 граммов. При обыске по месту временного проживания у подозреваемого нашли сверток с марихуаной массой более одного килограмма. Установлено, что обнаруженное предназначалось для дальнейшего сбыта на территории московского региона.

Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Иностранец может надолго отрпавиться в тюрьму.

Такое же наказание грозит 48-летней приезжей в Москву, задержанной полицейскими по подозрению в распространение крупных партий наркотиков на территории столичного региона. Злоумышленница была задержана в съемной квартире одного из домов на территории Западного округа.

В квартире было обнаружено 5 свертков с веществом растительного происхождения общей массой около 3 килограммов. Установлено, что в одном из них находится наркотическое средство - марихуана, массой более 500 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела. Женщина арестована.