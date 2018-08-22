В ходе дорожного конфликта в Москве таксист избил водителя иномарки

Дорожный конфликт в центре российской столицы завершился потасовкой, в ходе которой один из участников, водитель "Яндекс. Такси", основательно избил своего оппонента, сломав тому челюсть.

"В полицию обратился мужчина, который рассказал, что на улице Большая Полянка во время движения на автомашине марки BMW у него произошел конфликт с водителем такси, - передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. - В ходе словесной перепалки мужчины вышли из автомобилей, после чего таксист ударил своего оппонента по лицу, сломав ему челюсть".

Отмечается, что сам инцидент произошел неделю назад, а сейчас удалось задержать подозреваемого. По предварительным данным, это 30-летний уроженец Узбекистана.