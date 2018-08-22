В Якутии из-за паводка закрыли федеральную трассу

Движение по федеральной автомобильной дороге "Вилюй" недалеко от поселка Новый Мирнинского района временно ограничили из-за подъема реки Малая Ботуобуя. Паводок вызвали прошедшие сильные дожди. В результате был частично подтоплен понтонный мост.

- На стационарных постах организовано предупреждение и информирование водителей. Осуществляется переправа людей на плавсредствах сотрудниками ГИМС. Районная администрация выставила предупреждающие знаки, сообщающие о временном ограничении движения через переправу, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Актуальную информацию о ситуации на дороге водители узнают не только из сообщений местных СМИ, но и в придорожных кафе. Социального напряжения нет.

За обстановкой на переправе следят спасатели. В случае необходимости связь с со всеми населенными пунктами должна обеспечить авиация.