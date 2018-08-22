В Приамурье задержали двух печатавших деньги мужчин

Правоохранители Амурской области задержали двух местных жителей, которых подозревают в изготовлении фальшивых денег.

В августе в полицию Благовещенска посыпались сообщения об обнаружении банкнот номиналом 2000 рублей с признаками подделки.

К примеру, в один из городских банков обратился владелец торговой точки с просьбой проверить купюру. Пересчитывая выручку, он обратил на нее внимание. Как оказалось, не зря: она оказалась фальшивкой. Похожие банкноты нашли при пересчете денег в аптеке, банке, магазине и в других местах.

"По всем фактам сбыта поддельных денег следственным отделом МО МВД России "Благовещенский" возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ", - говорится в сообщении регионального УМВД.

В совершении преступления заподозрили двух жителей Благовещенска 1974 и 1980 годов рождения. Во время обыска из их квартир изъяли более 30 купюр с признаками подделки номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей.

Задержанные признались в содеянном и рассказали, что печатали деньги на принтере. Обоих поместили в СИЗО. Им вменяется шесть эпизодов преступной деятельности.