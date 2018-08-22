Пилоты экстренно посадили Ту-204 с загоревшимся двигателем

Сильным стрессом отделались 202 пассажира самолета авиакомпании "Ред Вингс", летевшего из Уфы в Сочи. После взлета у Ту-204 на высоте 200 метров загорелся двигатель. Через несколько минут лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.

- Все пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта отработали четко, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов спустя семь минут после приземления. Пострадавших нет. С пассажирами сразу же начали работать представители авиакомпании и психологи, - прокомментировала руководитель пресс-службы уфимского аэропорта Татьяна Ризван.

Надо отдать должное: никто на борту не поддался панике. Более того, загоревшийся двигатель даже сняли на видео. На записи слышно, как довольно спокойно разговаривают двое мужчин: "У вас отпуск?" - "Да, но что-то пропало желание лететь".

- Хотя реально было страшно. Мы видели в иллюминаторе, как горит двигатель и сомневались, что сможем приземлиться до того, как вспыхнет весь самолет. Многие после такого отказались лететь дальше. Понять можно, - рассказал автор видео Дмитрий Антонов.

От продолжения полета отказались около 50 пассажиров. Отметим, что на борту находилось 42 ребенка, из них семь - совсем маленькие. Руководство авиакомпании предоставило пассажирам другой самолет. Задержка рейса составила 6 часов 10 минут. Смогут ли пассажиры рассчитывать на какую-либо компенсацию за полет, стоивший им стольких нервных потрясений? В Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан сообщили: да, пассажиры вправе обратиться с претензией к авиакомпании, если выяснится, что возгорание двигателя произошло по вине специалистов, которые не обеспечили надлежащего технического состояния авиалайнера. И если перевозчик не удовлетворит претензию, то дальше можно идти в суд.

Но если расследование установит, что двигатель загорелся по причине форс-мажора, например, в него попала птица, то ситуация неоднозначная. Также пассажиры смогут компенсировать стоимость билетов, если они были возвратными.

Смогут ли пассажиры рассчитывать на какую-либо компенсацию за полет, стоивший им стольких нервных потрясений? В Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан сообщили: да, пассажиры вправе обратиться с претензией к авиакомпании, если выяснится, что возгорание двигателя произошло по вине специалистов, которые не обеспечили надлежащего технического состояния авиалайнера. И если перевозчик не удовлетворит претензию, то дальше можно идти в суд. Но если расследование установит, что двигатель загорелся по причине форс-мажора, например, в него попала птица, то ситуация неоднозначная. Также пассажиры смогут компенсировать стоимость билетов, если они были возвратными.

Результаты расследования ЧП будут позже. При этом в Росавиации уже заявили о том, что летный экипаж самолета Ту-204, а также наземные службы уфимского аэропорта действовали грамотно, слаженно и профессионально.

- Благодаря таким действиям удалось избежать негативного развития событий. После приземления Ту-204 пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта и Росавиации провели экстренное тушение левого двигателя и эвакуировали пассажиров с правого борта самолета с применением аварийных надувных трапов. Расследованием инцидента займется специальная комиссия, - прокомментировали в федеральном агентстве.

После взлета у Ту-204, выполнявшего рейс из Уфы в Сочи, на высоте 200 метров загорелся двигатель. Фото: Россия1

Что случилось?

По предварительным данным Росавиации, в процессе разбега самолета по взлетно-посадочной полосе произошел помпаж левого двигателя ПС-90А. Диспетчер аэродрома это заметил и сообщил экипажу. При этом, по данным "Ред Вингс", в кабине пилотов сигнализация о пожаре и система автоматического пожаротушения не сработали. В авиакомпании отметили профессиональную и четкую работу экипажа самолета и командира - Юрия Хорьговского.

Кстати, чуть больше года назад компания "Ред Вингс", которая эксплуатировала только отечественные самолеты, сообщала, что может отказаться от своих семи Ту-204 еще до 2019 года, заменив их зарубежными аналогами. Причиной тогда называлось то, что производитель ПАО "Туполев" не продлил ресурс воздушных судов.