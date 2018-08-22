Пилоты экстренно посадили Ту-204 с загоревшимся двигателем

- Все пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта отработали четко, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов спустя семь минут после приземления. Пострадавших нет. С пассажирами сразу же начали работать представители авиакомпании и психологи, - прокомментировала руководитель пресс-службы уфимского аэропорта Татьяна Ризван.
Надо отдать должное: никто на борту не поддался панике. Более того, загоревшийся двигатель даже сняли на видео. На записи слышно, как довольно спокойно разговаривают двое мужчин: "У вас отпуск?" - "Да, но что-то пропало желание лететь".
- Хотя реально было страшно. Мы видели в иллюминаторе, как горит двигатель и сомневались, что сможем приземлиться до того, как вспыхнет весь самолет. Многие после такого отказались лететь дальше. Понять можно, - рассказал автор видео Дмитрий Антонов.
От продолжения полета отказались около 50 пассажиров. Отметим, что на борту находилось 42 ребенка, из них семь - совсем маленькие. Руководство авиакомпании предоставило пассажирам другой самолет. Задержка рейса составила 6 часов 10 минут. Смогут ли пассажиры рассчитывать на какую-либо компенсацию за полет, стоивший им стольких нервных потрясений? В Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан сообщили: да, пассажиры вправе обратиться с претензией к авиакомпании, если выяснится, что возгорание двигателя произошло по вине специалистов, которые не обеспечили надлежащего технического состояния авиалайнера. И если перевозчик не удовлетворит претензию, то дальше можно идти в суд.
Но если расследование установит, что двигатель загорелся по причине форс-мажора, например, в него попала птица, то ситуация неоднозначная. Также пассажиры смогут компенсировать стоимость билетов, если они были возвратными.
Смогут ли пассажиры рассчитывать на какую-либо компенсацию за полет, стоивший им стольких нервных потрясений? В Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан сообщили: да, пассажиры вправе обратиться с претензией к авиакомпании, если выяснится, что возгорание двигателя произошло по вине специалистов, которые не обеспечили надлежащего технического состояния авиалайнера. И если перевозчик не удовлетворит претензию, то дальше можно идти в суд. Но если расследование установит, что двигатель загорелся по причине форс-мажора, например, в него попала птица, то ситуация неоднозначная. Также пассажиры смогут компенсировать стоимость билетов, если они были возвратными.
Результаты расследования ЧП будут позже. При этом в Росавиации уже заявили о том, что летный экипаж самолета Ту-204, а также наземные службы уфимского аэропорта действовали грамотно, слаженно и профессионально.
- Благодаря таким действиям удалось избежать негативного развития событий. После приземления Ту-204 пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта и Росавиации провели экстренное тушение левого двигателя и эвакуировали пассажиров с правого борта самолета с применением аварийных надувных трапов. Расследованием инцидента займется специальная комиссия, - прокомментировали в федеральном агентстве.
Что случилось?
По предварительным данным Росавиации, в процессе разбега самолета по взлетно-посадочной полосе произошел помпаж левого двигателя ПС-90А. Диспетчер аэродрома это заметил и сообщил экипажу. При этом, по данным "Ред Вингс", в кабине пилотов сигнализация о пожаре и система автоматического пожаротушения не сработали. В авиакомпании отметили профессиональную и четкую работу экипажа самолета и командира - Юрия Хорьговского.
Кстати, чуть больше года назад компания "Ред Вингс", которая эксплуатировала только отечественные самолеты, сообщала, что может отказаться от своих семи Ту-204 еще до 2019 года, заменив их зарубежными аналогами. Причиной тогда называлось то, что производитель ПАО "Туполев" не продлил ресурс воздушных судов.
Комментарий
Валерий Шелковников, президент Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов":
- Заход на посадку и посадка по-прежнему остаются самыми сложными этапами полета. В среднем это лишь 5% от общего полетного времени. Но именно на таком коротком отрезке происходит около 60% авиакатастроф.
К сожалению, посадки с горящим двигателем не редкость. За примерами далеко ходить не надо. В июне этого года самолет ATR 72−500 авиакомпании Air New Zealand был вынужден вернуться в аэропорт Нейпира в Новой Зеландии из-за ЧП: у лайнера, который совершал рейс до Окленда, загорелся двигатель. Все, к счастью, закончилось нормально.
А вот в 1985 году без трагедии не обошлось. Boeing 737-236 British Airtours выполнял взлет из Манчестера в Корфу. На борту находились 131 пассажир и 6 членов экипажа. Из-за отказа левого двигателя экипаж взлет прекратил, но при отказе мотора возник пожар: 54 человека задохнулись в токсичном дыму. Ситуацию ухудшило то, что ветер дул со стороны левого крыла и сносил пламя прямо на фюзеляж. По результатам той катастрофы специалисты выработали целый ряд новых требований. В частности, в отношении световых дорожек на полу, огнезащиты подушек сидений, стеновых и потолочных панелей, наличия на борту большего количества огнетушителей, а также более четких и понятных правил аварийного покидания самолета.
Одно из самых "ярких" приземлений произошло 10 февраля 2016 года: когда Boeing 777-200 российской авиакомпании Orenair следовал из аэропорта г. Пунта-Кана (Доминиканская Республика) в Москву. Рейс вылетел по расписанию. На борту находилось 355 пассажиров и 20 членов экипажа. Через 15 минут полета на высоте 6000 метров в области одного из двигателей раздался хлопок, после чего началось задымление салона.
Командир отключил неисправный двигатель и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пилоты начали сбрасывать топливо: в баках лайнера было 80 тонн легковоспламеняющегося авиационного керосина. При посадке во время экстренного торможения произошло искрение колес шасси. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, члены экипажа были награждены государственными наградами.
26 февраля этого года во время посадки на рейс из Гуанчжоу в Шанхай (Китай), выполнявшийся на самолете Boeing 777-300 авиакомпанией China Southern Airlines, один из пассажиров положил свою ручную кладь на багажную полку. Внутри сумки находился резервный блок питания для электронных гаджетов и сами гаджеты. Практически сразу после этого в блоке питания произошел тепловой разгон, начался пожар. Его удалось оперативно погасить. Самолет взлетел через 3 часа после инцидента.
В 2007 году Boeing 737-800 тайваньской авиакомпании China Airlines (регистрационные знаки B-18616) выполнял рейс из Таоюаня (Тайвань) в Наха (Япония). После благополучной посадки и заруливания к телетрапу из-за начавшейся течи топлива произошел пожар. В результате аварийной эвакуации пострадали 2 пассажира, 1 бортпроводник и наземный техник. Сразу после того, как капитан последним покинул воздушное судно, самолет взорвался.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"