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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет Red Wings вернулся в Уфу из-за пожара в двигателе

Пассажирский самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Уфы в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в одном из двигателей. Экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно.

Как сообщает РИА Новости, у авиалайнера Ту-204 загорелся левый двигатель. Командир принял решение об экстренном возвращении в Уфу.

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На борту находились 202 пассажира, которые были эвакуированы с помощью надувных трапов. В результате случившегося никто не пострадал.

В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов, проводится расследование. Авиакомпания работает над отправкой пассажиров в пункт назначения.

Работа аэропорта "Уфа" не была приостановлена. Рейсы выполняются согласно расписанию.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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