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22.08.2018 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кировской области нашли мертвого грибника с ранами головы и рук

Текст: Яна Шамаева (Киров)

Мертвого грибника нашли в Омутнинском районе Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
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Из дома за грибами молодой человек 1988 года рождения уехал 19 августа и пропал. Позже поисковые отряды нашли около лесополосы его автомобиль. Через два дня с ранами рук и головы около деревни Ежово нашли и самого мужчину.

По факту происшествия следователи проводят проверку. Силовики не исключают, что на погибшего напал дикий зверь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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