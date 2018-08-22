В Кировской области нашли мертвого грибника с ранами головы и рук

Мертвого грибника нашли в Омутнинском районе Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Из дома за грибами молодой человек 1988 года рождения уехал 19 августа и пропал. Позже поисковые отряды нашли около лесополосы его автомобиль. Через два дня с ранами рук и головы около деревни Ежово нашли и самого мужчину.

По факту происшествия следователи проводят проверку. Силовики не исключают, что на погибшего напал дикий зверь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.