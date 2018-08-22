В Самаре иномарка сбила четырех человек на трамвайной остановке

В Самаре автомобиль Chevrolet Aveo врезался в трамвайную остановку, расположенную посередине дороги на пересечении улиц Ставропольской и 22 Партсъезда в Промышленном районе. В результате столкновения пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительным данным полиции, водитель иномарки - женщина 1994 года рождения - не справилась с управлением и совершила наезд на остановку с людьми. Различные травмы получили четыре пешехода - две женщины, мужчина и девочка примерно пяти лет. Все они госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД оказали первую помощь пострадавшим, а также установили и опросили свидетелей. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.