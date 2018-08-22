В Саратове полиция ликвидировала сеть казино

В Саратове сотрудники правоохранительных органов приостановили деятельность ряда игорных заведений.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, незаконные игорные заведения находились в нескольких зданиях в областном центре. Судя по оперативной съемке, одна из таких точек размещалась в самом центре города на улице Люкшина. Игорные клубы маскировались под пункты приема букмекерских ставок.

Подпольные казино были оборудованы компьютерами с установленными на них программами азартных игр. Посетители приобретали в кассах за наличные специальные дебетовые карты для участия в игре.

По словам заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону Максима Кузьмина, операция по пресечению незаконной деятельности была проведена полицией совместно с сотрудниками прокуратуры, СК и при поддержке бойцов Росгвардии. Всего полицейские обнаружили и изъяли в подпольных казино 19 системных блоков, которые использовались для проведения азартных игр.

- Следственными органами возбуждено два уголовных дела по незаконной организации и проведению азартных игр по предварительному сговору. В настоящее время устанавливаются граждане, причастные к этой незаконной деятельности, - рассказала старший помощник руководителя СК по региону Екатерина Котлова.