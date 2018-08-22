Следователи начали расследование авиакатастрофы под Красноярском

Представители Следственного комитета по Красноярскому краю выехали на место крушения легкомоторного самолета, который разбился сегодня районе деревни Вознесенка в окрестностях Красноярска.

Как сообщает РИА Новости, к расследованию также подключилась транспортная прокуратура, которая проверяет законность полета и его обстоятельства.

По предварительным данным, самолет поднялся в воздух после ремонта. Целью полета была проверка его работоспособности. В машине был только пилот. Он погиб. Самолет упал всего в 2,5 километрах от деревни.