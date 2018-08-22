В колониях Красноярского края появятся родительские комитеты

Комитеты родственников осужденных в экспериментальном режиме организуют сразу в нескольких пенитенциарных учреждениях Красноярска.

- Мы за открытый диалог с представителями правозащитных организаций, СМИ и, конечно, с родственниками осужденных. Родителей необходимо привлекать к воспитательной работе. Возможно, беседа с осужденным "по-матерински" или "по-отечески" заставит его задуматься о правильности своих поступков и предостережет от дальнейших необдуманных действий, - считает начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю Николай Васильев.

Сейчас при каждой колонии на общественных началах работают попечительские советы. Комитеты родственников осужденных (или "родительские комитеты") войдут в их состав. По мнению правозащитников, это поможет достучаться до сознания "воспитанников", неспособных найти общий язык с администрацией исправительных учреждений. Ведь помимо всего прочего родных хотят привлечь и к работе комиссий, на которых рассматриваются ходатайства на перевод в колонию-поселение или условно-досрочное освобождение.

- Наша цель - вернуть в общество законопослушного гражданина, - заявил председатель Общественного совета при ГУФСИН Красноярского края Александр Назаров.

Если эксперимент с "родительскими комитетами" в красноярских колониях даст положительный результат, этот опыт будет распространен и на другие учреждения уголовно-исправительной системы региона.