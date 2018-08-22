В Красноярском крае раскрыта подпольная ячейка террористов

ФСБ по Красноярскому краю сообщила о раскрытии очередной подпольной террористической организации. В Норильске ячейка - отделение запрещенной в России "ИГ"- занималась вербовкой потенциальных боевиков.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, завербованных граждан планировали пересылать в Сирию и Афганистан. В итоге все члены организации были задержаны накануне на севере Красноярского края.

Изъята запрещенная литература, а также банковские карты для перевода денег за границу. Возбуждено уголовное дело. Напомним, в июне похожую организацию накрыли в Красноярске. Ее организаторы также вербовали граждан для участия в бандформированиях.

Справка "РГ"



В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности "ИГ" и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.