Чиновников из Дагестана обвинили в крупном мошенничестве и подлоге

Глава Левашинского района Дагестана и трое его подчиненных-чиновников подозреваются в мошенничестве и служебном подлоге на сумму более 74 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Дагестану, чиновники подавали в отделение Фонда социального страхования заведомо ложные сведения о лицах, якобы являвшихся работниками муниципальных учреждений Левашинского района. Фонд перечислял за этих лиц деньги, а чиновники выводили их по поддельным платежным документам через кассу администрации района.

Таким образом, за два года они получили незаконно 74 миллиона рублей. Если вина подозреваемых подтвердится, им грозит до десяти лет тюрьмы.

К слову, накануне следователи возбудили уголовное дело в отношении самого главы дагестанского ФОМС. Он подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, именно по его указке денежные средства фонда перечислялись коммерческим структурам за якобы оказанные медицинские услуги. В своей работе преступная группа использовала поддельные документы от частных клиник и медицинских учреждений, через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании.

Судя по всему, правоохранители вышли на очень крупную преступную сеть, в которую были вовлечены и страховщики, и медики, и чиновники Дагестана.