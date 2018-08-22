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22.08.2018 19:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Голая правда

В Ставрополе судья ушел в отставку после публикации скандального видео
Текст: Михаил Сухарев ("Российская газета", Ставрополь)
Российская газета - Федеральный выпуск №7648 (185)
Квалификационная коллегия судей Ставропольского края приняла отставку судьи Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова. Мужчина решил уйти с должности после того, как в интернете появилась видеозапись, на которой очень похожий на Макарова человек приехал в магазин с обнаженной женщиной.

Видеозапись сделана стационарной камерой наблюдения на одной из автозаправок Краснодарского края. На кадрах видно, как к магазину при АЗС подъезжает белый внедорожник, номера которого полностью совпадают с номерами машины Юрия Макарова. Из автомобиля выходят мужчина и женщина, причем на женщине из одежды только туфли. После этого пара заходит в магазин и мужчина снимает на телефон, как девушка покупает некий напиток. Затем они садятся обратно в машину и уезжают в неизвестном направлении.

Пользователи интернета очень быстро обратили внимание на сходство мужчины с видео и председателя Октябрьского районного суда Ставрополя. Чуть позднее выяснилось, что и номерной знак автомобиля, как и его марка, совпадают с судейскими.

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Однако эти совпадения никак не повлияли на реакцию Юрия Макарова. Он заявил, что человек на видеозаписи на него не похож, у него другой живот, манеры и походка. Как получилось, что он приехал на автомобиле судьи, Макаров объяснить не смог. До сих пор доподлинно не известно, кто именно фигурирует в записи, но после разгоревшегося скандала судья написал заявление об отставке по собственному желанию.

Заседание квалификационной коллегии прошло при достаточном для голосования количестве участников - 12 человек из 20. Коллегия единогласно приняла отставку Юрия Макарова.

- Полномочия Макарова Юрия Николаевича в качестве председателя районного суда прекращаются, - огласила решение председатель коллегии Татьяна Самойлова.

Сам экс-судья на заседание по своему же заявлению не явился, причин объяснять не стал. Как рассказали "РГ" в гражданской канцелярии Октябрьского районного суда Ставрополя, с 20 августа председатель, его помощник и секретарь находятся в отпуске и связаться с ними сложно.

Коллеги судьи рассказали, что не ожидали от него такой выходки

Коллегия судей Ставрополья на заседании всячески избегала комментариев по поводу видеозаписи.

- Я никак не могу прокомментировать данную ситуацию, потому что этот вопрос не входит в компетенцию нашей коллегии. Этим вопросом будет заниматься совет судей Ставропольского края, который уже начал проверку ролика и причастности к нему Юрия Макарова. Лицо похоже на Макарова, но не более. Наша задача была принять решение по заявлению об отставке. Никаких обвинений против него, естественно, не выдвинуто, - рассказала "РГ" председатель квалификационной коллегии судей Ставрополья Татьяна Самойлова.

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По ее словам, если человеком на видеозаписи окажется ушедший в отставку председатель, то к нему будут применять санкции.

- Если такое делает судья, то это не входит ни в какие рамки и противоречит в первую очередь кодексу судейской этики. Это недопустимое явление, - отметила Самойлова.

Коллеги судьи рассказали, что не ожидали от него такой выходки, но до сих пор не уверены, что на видеозаписи именно он. Юрий Макаров проработал судьей 31 год, а председательствует в Октябрьском районном суде с 2015 года. В начале 2018-го он получил ученое звание доцента по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право".

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