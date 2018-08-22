На Эльбрусе двое туристов пострадали от удара молнии

В среду днем в Кабардино-Балкарии двое туристов пострадали во время восхождения на гору Эльбрус. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, на высоте 4200 и 4300 метров в них ударила молния.

- В 16.55 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Кабардино-Балкарии поступила информация о том, что в результате удара молнии пострадали два человека. Причем один из туристов находится в тяжелом состояния, - отметили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшим восходителям требуется помощь. Шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда уже выдвинулись к месту происшествия, чтобы оказать помощь людям и транспортировать их вниз.