На Эльбрусе двое туристов пострадали от удара молнии

Новости

В Бельгии злоумышленник зарезал и ранил на улице несколько прохожих 21:21
Турист погиб на Эльбрусе от удара молнии 21:20
СМИ: Банк Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд 21:17
Орешкин прокомментировал идею изъятия сверхдоходов у компаний 21:05
Вышел термоядерный тизер четвертого сезона "Рика и Морти" 21:02
Сергей Шнуров станет наставником в шоу "Голос" 20:49
Минэкономразвития обновит прогноз по инфляции из-за снижения урожая 20:41
Отели на Балеарских островах откажутся от бесплатного алкоголя 20:39
Звезда "Очень странных дел" сыграет Человека-слона 20:25
В водительские права россиян встроят микрочипы 20:13
В минских школах первоклассников станет на тысячу больше 20:12
Путин и Ниинистё совершили морскую прогулку на яхте "Чайка" в Сочи 20:09
Форвард "Зенита" Кокорин провел тренировку в общей группе 19:46
Посольство РФ запросило у ФРГ информацию о задержанном россиянине 19:44
В Ростовской области после ЧП на шахте госпитализирован рабочий 19:35
Видео: названа дата выхода нового фильма автора "Властелина колец" 19:35
Чем клиники Бреста привлекательны для зарубежных пациентов 19:28
В Сети появился "голый" фотокомпромат на Азию Ардженто 19:20
В ходе дорожного конфликта в Москве таксист избил водителя иномарки 19:11
Владимир Путин назвал очередные санкции США бессмысленными 19:04
Путин рассказал о своей частной поездке на свадьбу в Австрию 19:01
В Молдавии в аварии с автобусом и трактором погибли три человека‍ 18:46
В США муравьи устроили пышные похороны шмелю - видео 18:45
Минск: Представитель ОБСЕ назвал текущее лето самым спокойным в Донбассе 18:45
Фрэнсис Коппола подтвердил, что Киану Ривз и Вайнона Райдер женаты 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Почему роботизация создаст новые рабочие места
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
МВД начнет выдавать водительские удостоверения со встроенными микрочипами
МВД начнет выдавать водительские удостоверения со встроенными микрочипами
22.08.2018 18:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Эльбрусе двое туристов пострадали от удара молнии

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В среду днем в Кабардино-Балкарии двое туристов пострадали во время восхождения на гору Эльбрус. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, на высоте 4200 и 4300 метров в них ударила молния.

В Кировской области нашли мертвого грибника с ранами головы и рук

- В 16.55 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Кабардино-Балкарии поступила информация о том, что в результате удара молнии пострадали два человека. Причем один из туристов находится в тяжелом состояния, - отметили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшим восходителям требуется помощь. Шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда уже выдвинулись к месту происшествия, чтобы оказать помощь людям и транспортировать их вниз.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Форум "Армия - 2018"
Курс евро превысил 79 рублей впервые с апреля
Мантуров: Переход на расчеты в нацвалютах станет ответом на санкции
Песков назвал "некорректными" слова Болтона о России в Сирии
В России изменится порядок строительства и реконструкции дач