В Ессентуках в ДТП с двумя машинами пострадали шесть человек

В городе Ессентуки в результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек. Об этом в среду сообщили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел рано утром на улице Пятигорской. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Wolksvagen. В результате аварии оба водителя, а также один пассажир из иномарки и трое из отечественного авто получили травмы. Всех их доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельство ДТП уточняются.