ФСБ пришла с обысками в Петербургский метрополитен

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти проводят обыски в помещениях ГУП "Петербургский метрополитен".

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы безопасности, следственные действия проводятся в рамках расследования дела, возбужденного Главным следственным управлением СК РФ по Северной столице по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Как отмечается в сообщении УФСБ, речь идет о поставках контрафактной продукции для нужд петербургской подземки.

Следственные действия проводятся не только в помещениях петербургской подземки, но также и в офисах компаний-подрядчиков и дома у предполагаемых участников противоправной деятельности.