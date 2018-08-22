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22.08.2018 16:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Калининградец украл пограничный столб на память

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининградской области полицейские разыскали похитителя пограничного столба с российско-литовской границы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в полицию поступило сообщение о пропаже традиционного столба с красно-зелеными полосами и российским гербом в районе поселка Дубки, с берега реки Неман, по которой проходит Государственная граница с Литовской Республикой. 

Фото: "РКС-Самара"
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Участковые уполномоченные Неманского отдела провели поиски и обнаружили пограничный знак, украшающий двор частного дома. Установили и вора - им оказался 32-летний житель одного из поселков приграничного Неманского района, ранее судимый.

Мужчина во всем признался, объяснив, что столб украл "из интереса", будучи в состоянии алкогольного опьянения, и собирался оставить его себе на память. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Кража", по которой любителя пограничной символики могут лишить свободы на срок до двух лет.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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