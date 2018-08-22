Калининградец украл пограничный столб на память

В Калининградской области полицейские разыскали похитителя пограничного столба с российско-литовской границы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в полицию поступило сообщение о пропаже традиционного столба с красно-зелеными полосами и российским гербом в районе поселка Дубки, с берега реки Неман, по которой проходит Государственная граница с Литовской Республикой.

Участковые уполномоченные Неманского отдела провели поиски и обнаружили пограничный знак, украшающий двор частного дома. Установили и вора - им оказался 32-летний житель одного из поселков приграничного Неманского района, ранее судимый.

Мужчина во всем признался, объяснив, что столб украл "из интереса", будучи в состоянии алкогольного опьянения, и собирался оставить его себе на память. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Кража", по которой любителя пограничной символики могут лишить свободы на срок до двух лет.