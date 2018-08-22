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22.08.2018 17:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

От урагана в Поморье пострадали четыре человека

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Архангельске и северных районах области бушует стихия. Скорость ветра в городах достигает 26 метров в секунду, а на побережье Белого моря - 31 метра в секунду. Оба значения считаются опасными явлениями соответственно на суше и на море. Четыре человека получили травмы в результате падения деревьев, шифера с крыш и различных конструкций.

В Архангельске госпитализированы женщина, на которую со здания упала облицовочная плитка, и мужчина, пострадавший при падении дерева. Двое северодвинцев также получили травмы, но будут лечиться амбулаторно. Это только зарегистрированные случаи. В соцсетях появилась информация о гибели жителя Архангельска, которому разбило голову сорвавшимся шифером, но экстренные службы это не подтверждают.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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- Погибших нет, однако ситуация очень серьезная, - сообщил "РГ" пресс-секретарь ГУ МЧС по Архангельской области Дмитрий Чистяков. - В городах очень много поваленных деревьев, причем вырваны с корнем даже огромные тополя. Повсеместно повреждены автомобили, оборваны провода. Особенно напряженная ситуация в Северодвинске. Последствия стихии удастся устранить не раньше утра 23 августа.

Из-за высоких волн на Северной Двине движение судов в акватории Архангельска запрещено. Многочисленные островные территории отрезаны от "материка". Администрация города объявила о введении режима повышенной готовности. Если ситуация не изменится до конца дня, для жителей островов, которые не смогут вернуться домой, будут развернуты пункты временного пребывания в школах, сообщил замглавы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.

Специалисты отмечают, что таких экстремальных волн - в Белом море их высота превышает 4 метра - не бывало с 2011 года. В Архангельске подтоплены причалы и участки прибрежных жителей.

- Редкое явление, когда в дельте Северной Двины волны достигают полутора метров, - пояснила "РГ" начальник отдела гидрологических прогнозов Северного УГМС Елена Скрипник. - Сегодня нагонный уровень воды достиг 260 сантиметров - это почти на метр выше обычных значений. Начались разливы на низководных участках островов. Но сильного затопления не ожидается.

Из-за обрывов проводов тысячи северян остались без света. Электроснабжение частично отключено во всех округах Архангельска и в Онеге.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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