Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту травмирования людей при обрушении временной деревянной конструкции в ходе шторма, который обрушился на город во вторник. По итогам нее будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Свое расследование проведет и Западный военный округ, в чьем ведении находится здание.

Как известно, основной удар стихии пришелся в самое сердце Петербурга - со здания Главного штаба, что напротив Эрмитажа, сорвало временную крышу, рухнувшую прямо на головы людям. В результате три человека оказались в больнице, а 15-летней девочке пришлось делать срочную операцию.

Напомним, все случилось вечером во вторник. Около 17.16 с крыши Главного штаба, где идут строительные работы, внезапный порыв сорвал временную кровлю из полиэтиленовой пленки на каркасе из деревянных досок. По идее она должна была защищать рабочих от дождя и ветра, однако такого удара стихии не выдержала. В результате конструкция площадью 40 квадратных метров слетела с креплений и огромным парусом накрыла часть Большой Морской улицы со всеми, кто там находился. Благо прохожих в этот момент было немного - погода не располагала.

Первыми вытаскивать раненых из-под завалов бросились сами горожане. Сильнее всего досталось 15-летней девочке

По словам очевидцев, в "зону поражения" попали от семи до десяти человек, однако, согласно официальным данным Главного управления МЧС по Петербургу, пострадавшими, то есть госпитализированными, числятся только трое - остальные отделались ушибами и ссадинами, решив не обращаться к медикам. Спасатели приехали через считаные минуты, однако первыми вытаскивать раненых из-под завалов бросились сами горожане. Сильнее всего досталось 15-летней девочке, работавшей возле арки "живой статуей" - стропила упали прямо на нее. Когда подбежали прохожие, она лежала на спине без сознания. Затем вытащили итальянского туриста, его лицо было в крови из-за рассеченной брови, и россиянина с легкими травмами (на следующий день его выписали из больницы).

Как сообщила в своем микроблоге вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, итальянец лежит в Александровской больнице в удовлетворительном состоянии, а девочка - в ДГБ с тяжелыми травмами. По словам ее знакомых, у девочки спинномозговая травма, перелом ребер и закрытая травма живота . Ночью сделали серьезную операцию. Относительно прогнозов информация противоречивая - поначалу было опасение, что она не сможет ходить, однако мама одного из маленьких пациентов той же больницы написала, что девочка идет на поправку и может шевелить пальцами ног. Получить официальное подтверждение этих сведений "РГ" не удалось. К счастью, о других пострадавших в результате шторма городские службы не сообщают.

Стихия в буквальном смысле наломала дров - по данным петербургского комитета по благоустройству, сады и парки Северной столицы лишились 194 деревьев. Правда, с бытовой точки зрения петербургские невзгоды - мелочь по сравнению с бедами Ленобласти, где после шквала без электричества остались 13 тысяч жителей. Кроме того, рухнувшее на железнодорожные пути на перегоне Юги - Лунгачи дерево надолго остановило сообщение между Санкт-Петербургом и Петрозаводском.