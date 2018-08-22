Калининградский областной суд взыскал с добытчика леса, который уничтожал вековые дубы под видом санитарных рубок, 28 миллионов рублей. В июле Фемида обязала предпринимателя вернуть в бюджет 18 миллионов. И вот состоялось второе разбирательство, в рамках которого ущерб лесному фонду оценили еще в 10 миллионов рублей.

С исками в суд обратился калининградский межрайонный природоохранный прокурор. Сотрудники надзорного ведомства и общественники проверили делянки компании и выяснили: предприниматель рубит совсем не те деревья, на спил которых получает необходимые разрешения.

Как сообщила "РГ" региональная прокуратура, 18 миллионов добытчик леса заплатит за уничтожение 12 дубов-исполинов на одной из своих лесосек. Арендатор действительно согласовал с лесничеством и региональным агентством по охране лесов санитарную рубку 12 деревьев.

Однако он должен был выборочно уничтожить больные дубы, диаметр которых составлял порядка 50 сантиметров, оздоровив тем самым лес.

- На деле же под топор пошли здоровые насаждения с метровым диаметром стволов, - рассказывает эколог, координатор калининградской группы ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Олег Иванов. - Возраст таких крупных деревьев, скорее всего, превышал сто лет.

10 миллионов рублей предприниматель заплатит за уничтожение дубов и ясеней на двух других делянках. Схема была аналогичной - компания в рамках санитарных рубок согласовала спил хилых больных насаждений, а под топор пустила здоровые деревья.

- Сейчас все лесосеки арендатора будут тщательно проверяться, - отмечает калининградский межрайонный природоохранный прокурор Денис Ким. - Если обнаружим аналогичные нарушения - вновь будем обращаться в суд с исками о возмещении ущерба.

Незаконные рубки ценных деревьев - настоящий бич Калининградской области. Весной этого года стало известно, что заготовители леса незаконно спилили около 200 дубов в Полесском районе и еще десятки дубов в Гвардейском районе.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела. Общую сумму ущерба Рослесхоз оценил почти в 200 миллионов рублей.