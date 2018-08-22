В Петербурге завели дело о пролете вертолета под мостом

Петербургский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело о выходке пилота вертолета, пролетевшего около двух недель назад под вантовым мостом через Петровский канал.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, ему вменяют статью 276.1 УК РФ "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств".

Согласно материалам дела, 10 августа неустановленный пилот вертолета, с виду похожего на Gazelle SA-0682G, пролетел между пилонов моста в устье Малой Невы и Малой Невки на 25-метровой высоте в сторону Финского залива, хотя по правилам не имел права опускаться ниже 900 метров.

По словам следователей, хулиганские действия создали "угрозу безопасности эксплуатации как автомобильных транспортных средств, следующих в этот момент по путепроводу моста, так и непосредственно водителей и пассажиров, находящихся в них, а также экскурсионных судов, используемых для перевозки пассажиров в акватории рек Малая Нева и Малая Невка".

Расследование дела продолжается.