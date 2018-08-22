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22.08.2018 17:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге завели дело о пролете вертолета под мостом

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Петербургский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело о выходке пилота вертолета, пролетевшего около двух недель назад под вантовым мостом через Петровский канал.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, ему вменяют статью 276.1 УК РФ "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств".

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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Согласно материалам дела, 10 августа неустановленный пилот вертолета, с виду похожего на Gazelle SA-0682G, пролетел между пилонов моста в устье Малой Невы и Малой Невки на 25-метровой высоте в сторону Финского залива, хотя по правилам не имел права опускаться ниже 900 метров.

По словам следователей, хулиганские действия создали "угрозу безопасности эксплуатации как автомобильных транспортных средств, следующих в этот момент по путепроводу моста, так и непосредственно водителей и пассажиров, находящихся в них, а также экскурсионных судов, используемых для перевозки пассажиров в акватории рек Малая Нева и Малая Невка".

Расследование дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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