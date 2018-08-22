Под Астраханью жители 14 поселков остались без питьевой воды

В Астраханской области 14 сел и заречная часть районного центра города Ахтубинск остались без питьевой воды. В общей сложности на этой территории проживает свыше 26 тысяч человек.

Как сообщили в управлении МЧС РФ по Астраханской области, причиной аварии стал прорыв трубы на насосной станции.

При этом, в ведомстве уверяют, что население водой обеспечено. По заявкам сельчан организован подвоз воды, а в некоторых домах имеются собственные колодцы.

На месте прорыва трубы идут ремонтные работы, восстановить водоснабжение обещают в кратчайший срок.