У нее есть любящая семья и любимая работа. Коллеги ее ценят и уважают. За ней приезжает служебный автомобиль. Она с радостью начинает рабочий день в своем кабинете, весело встречая маленьких пациентов, к каждому из которых нужен свой, особенный подход. А потом в отличном настроении с чувством выполненного долга она отправляется домой. У нее красивое редкое имя. И она... собака!

Поэма - золотистый ретривер, который помогает детям с особенностями в развитии адаптироваться в этом мире. Пушистый терапевт появился в Астраханском научно-практическом центре реабилитации детей "Коррекция и развитие" пять лет назад. За это время через ее лапы прошло несколько сотен ребят. Кто-то ее называет Па, кто-то Эма, для других она просто Ма. И это счастье для родителей слышать эти осмысленные слоги от ребенка, который до этого лишь мычал или не издавал ни звука. А как радуются сами ребята, когда видят, что собака выполняет их команды!

- Конечно, особенные дети далеко не с первого занятия находят общий язык со взрослым псом. Но Поэма очень осторожный и терпеливый врач. Она не боится детского крика, резких движений, не будет огрызаться, если ее вдруг потянут за шерсть, очень любит людей и хорошо знает свою работу. Такие собаки проходят специальное обучение, они ориентированы на человека и прекрасно понимают свою задачу, - рассказывает дефектолог Юлия Смагина.

И если порой на первое занятие детишки заходят с опаской, то к последнему (курс рассчитан на десять уроков) пациенты уже с радостью идут в гости к Поэме, захватывая с собой яблоки - любимое лакомство четвероногого доктора. А Поэма каким-то своим собачьим чутьем чувствует, какой игрушкой завлечь пациента. Для одних выбирает яркий мяч, для других - пушистого зайца. Третьим подставляет свою лохматую гриву, разрешая запустить в шерсть обе пятерни.

Канистерапия ни в коей мере не заменяет собой медикаментозное лечение, но сегодня является одним из направлений в реабилитации детей со сложными диагнозами - задержкой психического развития, аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП. Многие из них поступают в центр, порой не умея говорить, ходить, общаться со сверстниками и взрослыми. Некоторые, напротив, гиперактивны и не могут остановиться, бегают, не замечая ничего и никого на своем пути. И тогда на помощь приходит необычный доктор.

- Многие спрашивают, в чем суть канистерапии. Она направлена на решение проблем социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. За границей такой вид терапии стал популярен еще в середине прошлого века. В России же он появился относительно недавно, около 15 лет назад, и сегодня активно развивается, - рассказывает Юлия, обнимая Поэму, с которой они идут "лапа об руку" уже более пяти лет.

Впервые они встретились в подмосковной Балашихе, когда в Астрахань пришло долгожданное известие из учебно-кинологического центра "Собаки - помощники инвалидов": терапевт-ретривер готов к работе. Тогда Поэме было полтора года. Совместное обучение Юлии под руководством тренеров заняло еще полтора месяца.

Этот кинологический центр известен на всю Россию. Именно там готовят к работе собак-поводырей и собак-терапевтов. К работе допускаются лишь самые добрые и умные щенки, которые любят руки, лишены агрессии, не трусливы, эмоционально и психически устойчивы. Идеальными поводырями считаются лабрадоры, в терапевты выбирают золотистых ретриверов.

По наблюдению директора центра "Коррекция и развитие" Натальи Сязиной, в последнее время увеличилось количество детей с аутизмом. Причем в Астрахань таких ребят везут не только из других регионов России, но и из-за границы. Говорят, там совсем другой подход к реабилитации таких детей, сводящийся лишь к наблюдению с назначением семьям пособий. А ведь для родителей очень важно поставить ребенка на ноги и адаптировать к самостоятельной жизни.

В листе ожидания обученной собаки в центре "Собаки-помощники инвалидов" около 60 человек. Среднее время ожидания - полтора года.

Кстати

Положительные терапевтические свойства при общении человека с домашними животными были известны еще со времен Гиппократа, о чем свидетельствуют сохранившиеся документы, произведения искусства и данные раскопок археологов. В Древней Греции и Египте около трех тысяч лет назад были обнаружены способности собак справляться с различными человеческими недугами. Сохранившиеся документы свидетельствуют, что в 1792 году в английском городе Йорке собак использовали в терапевтическом процессе в больнице для душевнобольных. Во время ухода за животными пациенты общались с ними. Было отмечено положительное влияние такой методики и, как следствие, эффективное лечение.

Порода

Почему золотистый ретривер?

хорошо поддаются дрессировке

устойчивая психика

ум

доброта

располагающая внешность

светлая, длинная, приятная на ощупь шерсть (важно для канистерапии)

Мнение

Элина Почуева, заместитель директора учебно-кинологического центра "Собаки - помощники инвалидов"

- За время своей работы мы подготовили и передали в семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, семь собак-терапевтов, прошедших полноценный курс обучения, а затем стажировку в группе "Солнечный пес". Родители детей, для которых были предназначены собаки, также получили информацию о том, как самостоятельно проводить занятия с ребенком и собакой. Но, к сожалению, чтобы корректировать программу в соответствии с динамикой развития ребенка, требуется помощь педагога, поскольку родителям не хватает для этого специальных знаний. Занятия становятся непродуктивными, а некоторые семьи и вовсе перестают работать с собакой, и она в итоге становится обычным домашним питомцем, хоть и очень воспитанным. В итоге затраченное время, усилия и средства не соответствуют результату. Мы передали несколько собак-терапевтов для работы в реабилитационных центрах. Этот опыт оказался более удачным, так как представители этих организаций изначально имеют подходящее образование, опыт и базу для работы.