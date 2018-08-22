В Симферополе у предсказавшей прибыль гадалки украли 70 тысяч рублей

В Симферополе 62-летняя гадалка, занимающаяся оккультными предсказаниями, сама стала жертвой клиентки-воровки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Предсказательница обратилась в полицию после того, как провела очередной сеанс с 32-летней местной жительницей и предсказала ей скорую прибыль. Но клиентка, видимо, не стала дожидаться долгого исполнения прогноза и похитила у гадалки из сумки 70 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемая в краже была задержана, и она пояснила полицейским, что с заявительницей знакома давно и не раз обращалась к ней для получения предсказаний на определенный отрезок времени. Но теперь судьба воровки на ближайшую перспективу будет зависеть от решения суда: ей грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ - кража.