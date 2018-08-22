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22.08.2018 15:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области при пожаре погибли трое детей

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

При тушении пожара в одном из частных домов поселка Неженский Волгоградской области обнаружены тела трех детей. Об этом сообщила "РГ" старший помощник руководителя регионального управления СКР Наталия Куницкая.

В Подмосковье во время пожара погибли мужчина и ребенок

По предварительным данным, в момент возгорания в деревянном строении находились трое школьников. Мать в это время отлучилась из дома.

Воспламенение первым увидел старший сын 25 лет. Около полудня он вернулся домой, открыл входную дверь, но внутрь пройти не смог. Молодой человек стал звать на помощь односельчан и вызвал пожарных, однако спасти младших братьев - 12-летнего мальчика и 11-летних близнецов - не удалось.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Семья, в которой произошла трагедия, характеризовалась положительно, на учете в органах системы профилактики не состояла.

Как рассказали в пресс-службе управления МЧС по Волгоградской области, в Ольховский район выдвинулись сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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