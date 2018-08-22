В Березовском Свердловской области подростки жестоко расправились с инвалидом. Вечером четверо парней 14-16 лет и 13-летняя девочка, шатаясь без дела, встретили 20-летнего инвалида с детства Дмитрия Рудакова и зазвали его в гаражи под предлогом выпить пива. Из-за болезни Дмитрий разговаривал неразборчиво, друзей у него было немного, поэтому он охотно согласился на предложение вроде бы доброжелательной компании.

О погибшем Дмитрии Рудакове все в Березовском отзываются как о добром, безответном парне. Фото: Фото Димы с его страницы "Вконтакте"

Среди гаражей подростки заставили жертву раздеться, повалили на землю, начали издеваться. Пока двое парней пинали лежачего, третий - самый взрослый и здоровый - прыгал на его голове, пока тот не затих. Девочка в бойне не участвовала - она снимала все это на смартфон. Ее ролик сопровождался комментарием: "Мы человека убили, наркомана до смерти запинали!!"

Тело обнаружили утром. Эксперты определили, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Полиция нашла убийц по горячим следам уже через несколько часов. По словам подследственных, они приняли жертву за наркомана и хотели перевоспитать. Четверо парней находятся сейчас под арестом, суду предстоит вынести им меру пресечения.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом", которая для несовершеннолетних предусматривает максимальное наказание - десять лет лишения свободы. Следствие взял под особый контроль центральный аппарат СК России. Снятое девочкой видео приобщено к материалам. Сама она находится сейчас дома под подпиской о невыезде, поскольку для нее срок уголовной ответственности еще не наступил. Решается вопрос о помещении ее в спецучреждение, но окончательное заключение об этом предстоит вынести суду, дата которого пока не назначена.

Произошедшее буквально взорвало город. До того как отморозков, забивших заведомо беззащитного парня, арестовали, звучали даже призывы к расправе над ними.

О погибшем Диме в Березовском почти все в голос говорят, что он был добрым, безответным парнем. Мама, тренер в спортивной школе, воспитывала его одна, сейчас у нее остался маленький ребенок.

- На похоронах был весь класс, - говорит Светлана Колпакова, директор школы, где учился Дима. - Да, у него были проблемы со здоровьем, но одноклассники его любили, он был очень светлым мальчиком.

- Я разговаривала с ним всего за пару часов до смерти, Димка тогда возвращался домой из магазина, где работал, - добавляет Даша, 16 лет, его знакомая (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены). - Он был очень скромным, мирным таким парнем, не дрался никогда. Каких-то внешних особых признаков болезни у него не было, разве что заикался, слова иногда не проговаривал. А еще он очень любил маму и младшего брата.

Березовский город небольшой, и многие друг друга знают. До сих пор главный вопрос для всех: как такое могло произойти, что в голове у этих нелюдей?

Вот как характеризует участников жуткой истории начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых:

Место преступления отморозков - среди гаражей, место достаточно безлюдное, где никто их не смог остановить. Здесь же снимали для своего видеоблога. Фото: Россия 24

- Кирилл (имена изменены. - Ред.) - один из самых активных подростков в группе. Как только полицейские вышли на его след, попытался скрыться, поэтому его сразу взяли под стражу. Живет с мамой, она работает помощницей упаковщика товаров на частном предприятии, несудимая. Папа с семьей не живет, у подростка есть старший брат.

Николай. Из полной многодетной семьи, родители работают на частных предприятиях, не судимы, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних парень не состоял.

Сергей. На учете не состоял, родители есть, но вместе не живут. У ребенка была личная проблема: из-за того, что родители не живут вместе, мама не разрешала ему встречаться с отцом.

Борис. Состоял на учете за хищение товара из магазина, живет с мамой, отец буквально на днях умер, но еще до смерти был лишен родительских прав, поскольку не платил алименты.

Карина, снимавшая расправу, была на учете за кражу товара из магазина, живет в обеспеченной полной семье, где, кроме нее, есть младший брат.

По большому счету о родителях этих подростков-парней, как показал опрос "РГ", почти никто в Березовском плохо не говорит. Напротив, отмечают, что матери старались, ходили на собрания в школу, иногда чуть ли не за руку водили на занятия. В общем, делали для них что могли. Как подростки могли решиться на такой беспредел, предстоит выяснить психологам, следствию.

О семье Карины и вовсе говорят как о вполне благополучной, что живут в полном достатке. А вот сама девочка для всего города - загадка. В Березовском ее характеризуют не иначе, как "местная звезда". Отвязная, наглая. Она и со следователями разговаривает так, как будто ровным счетом ничего не произошло.

- Карина мне рассказывала, что ходила к психологу, из-за того, что постоянно участвовала в кражах, - говорит одна из ее знакомых, - захочется ей шоколадку - она возьмет и украдет. Крала для себя и даже для друзей. Но мы с ребятами никогда не думали, что она дойдет до такого...

Одна из девушек выложила в соцсетях свою переписку с Кариной, в которой та рассказывает об убийстве и угрожает ей, что в случае публикации ее изобьют так же, как Дмитрия. Город вступился за девушку, выложившую переписку с участницей расправы над Димой. Люди поддерживают ее за то, что не побоялась открыто сделать это.

В среду в Березовском состоялся суд об избрании меры пресечения подросткам. По данным на момент подписания номера в печать решение принято не было.

Прямая речь

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области

- Как сейчас строится работа с несовершеннолетними? Департамент молодежной политики проводит массу мероприятий для талантливой молодежи, честь им и хвала за то, что воспитывают интеллектуальную элиту. Вот только активной молодежи всего десять процентов, еще 20 процентов - это маргиналы, а 70 процентов - норма. И сейчас борьбу за группу "норма" мы проиграли.

Любовь Владыкина, психолог

- Эмоциональное развитие играет ключевую роль. Чем менее развит подросток, тем больше он следует инстинктам. Подростки сбиваются не в группу даже - в стаю, где, как правило, есть какая-нибудь девочка, перед которой они пытаются проявить себя как самцы. Девочка, в свою очередь, самоутверждается, подначивая подростков.

Судя по жертве, которую они выбрали, они чувствовали себя неуверенными и слабыми, поэтому набросились на заведомо беззащитного человека. Сильный человек остановился бы и остановил других.

Юлия Решетняк, общественный деятель из Березовского

- Мой муж инвалид, и я хорошо понимаю, почему этот парень пошел с ними, почему не убежал, когда над ним начали издеваться. Это целая беда: инвалиды действительно лишены общения, хотя бы даже в кругу таких же, как они сами. Поэтому он был рад любой возможности пообщаться. Они радуются любому, даже потенциально доброму отношению. К сожалению, я и после этой истории продолжаю получать сообщения от людей, которые считают, что инвалиды - биомусор, а ребята отлично оттянулись.