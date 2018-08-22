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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Мы человека убили"

Подростки забили насмерть парня-инвалида, снимая свои зверства на видео
Текст: Ксения Дубичева, Елизавета Климчук, Елена Мационг, Юлия Мякишева
Российская газета - Неделя №7649 (186)
В Березовском Свердловской области подростки жестоко расправились с инвалидом. Вечером четверо парней 14-16 лет и 13-летняя девочка, шатаясь без дела, встретили 20-летнего инвалида с детства Дмитрия Рудакова и зазвали его в гаражи под предлогом выпить пива. Из-за болезни Дмитрий разговаривал неразборчиво, друзей у него было немного, поэтому он охотно согласился на предложение вроде бы доброжелательной компании.
О погибшем Дмитрии Рудакове все в Березовском отзываются как о добром, безответном парне. Фото: Фото Димы с его страницы "Вконтакте" О погибшем Дмитрии Рудакове все в Березовском отзываются как о добром, безответном парне. Фото: Фото Димы с его страницы "Вконтакте"
О погибшем Дмитрии Рудакове все в Березовском отзываются как о добром, безответном парне. Фото: Фото Димы с его страницы "Вконтакте"

Среди гаражей подростки заставили жертву раздеться, повалили на землю, начали издеваться. Пока двое парней пинали лежачего, третий - самый взрослый и здоровый - прыгал на его голове, пока тот не затих. Девочка в бойне не участвовала - она снимала все это на смартфон. Ее ролик сопровождался комментарием: "Мы человека убили, наркомана до смерти запинали!!"

Тело обнаружили утром. Эксперты определили, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Полиция нашла убийц по горячим следам уже через несколько часов. По словам подследственных, они приняли жертву за наркомана и хотели перевоспитать. Четверо парней находятся сейчас под арестом, суду предстоит вынести им меру пресечения.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом", которая для несовершеннолетних предусматривает максимальное наказание - десять лет лишения свободы. Следствие взял под особый контроль центральный аппарат СК России. Снятое девочкой видео приобщено к материалам. Сама она находится сейчас дома под подпиской о невыезде, поскольку для нее срок уголовной ответственности еще не наступил. Решается вопрос о помещении ее в спецучреждение, но окончательное заключение об этом предстоит вынести суду, дата которого пока не назначена.

Произошедшее буквально взорвало город. До того как отморозков, забивших заведомо беззащитного парня, арестовали, звучали даже призывы к расправе над ними.

О погибшем Диме в Березовском почти все в голос говорят, что он был добрым, безответным парнем. Мама, тренер в спортивной школе, воспитывала его одна, сейчас у нее остался маленький ребенок.

- На похоронах был весь класс, - говорит Светлана Колпакова, директор школы, где учился Дима. - Да, у него были проблемы со здоровьем, но одноклассники его любили, он был очень светлым мальчиком.

- Я разговаривала с ним всего за пару часов до смерти, Димка тогда возвращался домой из магазина, где работал, - добавляет Даша, 16 лет, его знакомая (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены). - Он был очень скромным, мирным таким парнем, не дрался никогда. Каких-то внешних особых признаков болезни у него не было, разве что заикался, слова иногда не проговаривал. А еще он очень любил маму и младшего брата.

Березовский город небольшой, и многие друг друга знают. До сих пор главный вопрос для всех: как такое могло произойти, что в голове у этих нелюдей?

Вот как характеризует участников жуткой истории начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых:

Место преступления отморозков - среди гаражей, место достаточно безлюдное, где никто их не смог остановить. Здесь же снимали для своего видеоблога. Фото: Россия 24

- Кирилл (имена изменены. - Ред.) - один из самых активных подростков в группе. Как только полицейские вышли на его след, попытался скрыться, поэтому его сразу взяли под стражу. Живет с мамой, она работает помощницей упаковщика товаров на частном предприятии, несудимая. Папа с семьей не живет, у подростка есть старший брат.

Николай. Из полной многодетной семьи, родители работают на частных предприятиях, не судимы, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних парень не состоял.

Сергей. На учете не состоял, родители есть, но вместе не живут. У ребенка была личная проблема: из-за того, что родители не живут вместе, мама не разрешала ему встречаться с отцом.

Борис. Состоял на учете за хищение товара из магазина, живет с мамой, отец буквально на днях умер, но еще до смерти был лишен родительских прав, поскольку не платил алименты.

Карина, снимавшая расправу, была на учете за кражу товара из магазина, живет в обеспеченной полной семье, где, кроме нее, есть младший брат.

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По большому счету о родителях этих подростков-парней, как показал опрос "РГ", почти никто в Березовском плохо не говорит. Напротив, отмечают, что матери старались, ходили на собрания в школу, иногда чуть ли не за руку водили на занятия. В общем, делали для них что могли. Как подростки могли решиться на такой беспредел, предстоит выяснить психологам, следствию.

О семье Карины и вовсе говорят как о вполне благополучной, что живут в полном достатке. А вот сама девочка для всего города - загадка. В Березовском ее характеризуют не иначе, как "местная звезда". Отвязная, наглая. Она и со следователями разговаривает так, как будто ровным счетом ничего не произошло.

- Карина мне рассказывала, что ходила к психологу, из-за того, что постоянно участвовала в кражах, - говорит одна из ее знакомых, - захочется ей шоколадку - она возьмет и украдет. Крала для себя и даже для друзей. Но мы с ребятами никогда не думали, что она дойдет до такого...

Одна из девушек выложила в соцсетях свою переписку с Кариной, в которой та рассказывает об убийстве и угрожает ей, что в случае публикации ее изобьют так же, как Дмитрия. Город вступился за девушку, выложившую переписку с участницей расправы над Димой. Люди поддерживают ее за то, что не побоялась открыто сделать это.

В среду в Березовском состоялся суд об избрании меры пресечения подросткам. По данным на момент подписания номера в печать решение принято не было.

Прямая речь

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области

- Как сейчас строится работа с несовершеннолетними? Департамент молодежной политики проводит массу мероприятий для талантливой молодежи, честь им и хвала за то, что воспитывают интеллектуальную элиту. Вот только активной молодежи всего десять процентов, еще 20 процентов - это маргиналы, а 70 процентов - норма. И сейчас борьбу за группу "норма" мы проиграли.

Любовь Владыкина, психолог

- Эмоциональное развитие играет ключевую роль. Чем менее развит подросток, тем больше он следует инстинктам. Подростки сбиваются не в группу даже - в стаю, где, как правило, есть какая-нибудь девочка, перед которой они пытаются проявить себя как самцы. Девочка, в свою очередь, самоутверждается, подначивая подростков.

Судя по жертве, которую они выбрали, они чувствовали себя неуверенными и слабыми, поэтому набросились на заведомо беззащитного человека. Сильный человек остановился бы и остановил других.

Юлия Решетняк, общественный деятель из Березовского

- Мой муж инвалид, и я хорошо понимаю, почему этот парень пошел с ними, почему не убежал, когда над ним начали издеваться. Это целая беда: инвалиды действительно лишены общения, хотя бы даже в кругу таких же, как они сами. Поэтому он был рад любой возможности пообщаться. Они радуются любому, даже потенциально доброму отношению. К сожалению, я и после этой истории продолжаю получать сообщения от людей, которые считают, что инвалиды - биомусор, а ребята отлично оттянулись.

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