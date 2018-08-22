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22.08.2018 20:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Отстояли счетчик

ТСЖ через суд добилось права экономить
Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Неделя - Урал №7649 (186)
Многоквартирный дом по улице Луначарского, 14 в Миассе всю эту и часть следующей зимы будет отап­ливаться бесплатно. Его жители сумели доказать в суде, что поставщики тепла незаконно отказывались принять в эксплуатацию установленный в их доме узел учета, показывающий реальную экономию от "умной" системы теплопотребления. А экономия оказалось приличной - на сумму в 1 048 644 рубля.

Как сообщил председатель ТСЖ Юрий Бородкин, счетчики тепла и горячего водоснабжения по решению жильцов установили в доме еще в 2013 году. Пришлось скидываться всем миром - с 72 квартир порядка 270 тысяч рублей. Но результатом люди остались довольны. В первый же отопительный период ТСЖ сэкономило 850 тысяч рублей - примерно половину от того, что платили по нормативу. Отношения с поставщиком тепла тоже поначалу складывались гладко.

Фото: Антон Вергун/ТАСС
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Еще через год Бородкин, одиннадцать лет отработавший на оборонном производстве, установил в доме систему автоматического погодного регулирования (САПРТ) - собственную разработку, которая по заданным на компьютере параметрам подавала нужную температуру теплоносителя, снижая потребление в теплые дни и подогревая дом в морозы.

Экономия на оплате тепла для жильцов однокомнатных квартир составила 6125 рублей в год, двухкомнатных - 9012 рублей, трехкомнатных - 11 550 рублей, а четырехкомнатных - 13 737 рублей.

Но не успели порадоваться, как летом 2016 года пришло время поверки узлов учета. К тому времени счетчик ГВС из-за аварии вышел из строя, и представителям ресурсоснабжающей организации предъявили на поверку только счетчик тепла. Тут-то и начались неприятности: поставщики наотрез отказались принимать его в эксплуатацию без счетчика ГВС, сославшись на то, что в приложении к "Правилам коммерческого учета тепловой энергии" оба прибора учета на схеме обведены одной пунктирной линией, а стало быть, представляют собой единый узел.

Ресурсники сдаваться не пожелали и начали искать ошибку в проекте установки счетчиков

- Простите, но ведь отопление и ГВС - это две совершенно разные коммунальные услуги, - попытался спорить Бородкин. - В нашем доме четырехтрубная система. Две трубы ГВС и две - тепловые. Соответственно, и узлы учета друг с другом никак не связаны. Зачем же их объединять?

Фото: Евгений Курсков/ТАСС
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Однако, чтобы доказать, казалось бы, очевидный факт, потребовались два арбитражных процесса, несколько экспертиз и переписка с Минстроем РФ, в которой ТСЖ помогла Общественная палата Миасса и председатель совета другого многоквартирного дома Олег Мальков.

Специалисты Министерства строительства и ЖКХ РФ дали четкие пояснения: учет отопления и горячего водоснабжения производится независимо друг от друга и в случае выхода из строя одного узла учета показания второго должны приниматься в штатном режиме.

Но ресурсники сдаваться не пожелали и начали искать ошибку в проекте установки счетчиков, потребовав доказать соответствие их монтажа техническим условиям. А пока шли судебные разбирательства, продолжали выставлять завышенные счета.

Только после того как 18-й арбитражный апелляционный суд признал установленный ТСЖ счетчик тепла годным к эксплуатации (!) с октября 2016 года и обязал ресурсников в течение пяти дней провести его опломбировку, был сделан перерасчет. Зато теперь ТСЖ сможет реально экономить на отоплении и дальше…

Экономика ЖКХ Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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