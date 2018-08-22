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22.08.2018 15:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Россиянин получил 11,5 года колонии за привезенную из отпуска бутылку

Текст: Владимир Богданов

Подмосковный Домодедовский суд признал жителя Тагила виновным по двум статьям УК. Его приговорили к лишению свободы на срок 11,5 года.

По информации пресс-службы домодедовской таможни, во время прохождения пограничного контроля, в чемодане россиянина обнаружили литровую бутылку с перуанским национальным напитком Айяуаска. Надо сказать, что в самом Перу это снадобье не просто свободно продается, но и активно рекомендуется туристам и местным жителям в качестве целебного средства. Россиянин принимал напиток для лечения спины. И ему местные эскулапы рекомендовали пропить настой и после возвращения на родину, для чего он и захватил бутылку с собой.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Чемодан с Айяуаской не вызвал вопросов на перуанской границе, его спокойно пропустили и в аэропорту Испании, где турист пересаживался до рейса в Россию. Однако в Домодедово решили направить бутылку на экспертизу. В составе целебного напитка обнаружили диметилкриптамин, вещество, признанное наркотическим средством.

Надо сказать, что суд не стал учитывать, что у мужчины не было умысла провозить через российскую границу наркотики. Более того, он вовсе не знал о содержащихся в напитке запрещенных веществах. Кроме того, ему вменяли покушение на сбыт из-за большого объема вещества. Но, по данным экспертизы, самого диметилкриптамина в напитке было крайне мало. Однако при подсчете за наркотическое вещество признали весь объем снадобья, а не только сухой остаток самого наркотика. Кстати, судья, который приговорил жителя Тагила к 11,5 года лишения свободы, ранее рассматривал похожее решение. Тогда на российской границе с шестью литрами этого напитка попался гражданин Бразилии. Он сел на три года. Всего же четверть всех заключенных в России, свыше 156 тысяч, сидит за наркотики. Об этом сегодня сообщил ТАСС замдиректора ФСИН России Валерий Бояринев. При этом 10 процентов от всех заключенных имеют алкогольную или наркотическую зависимость (в абсолютных цифрах это 64 тысячи 276 человек). Диагноз у 19 тысяч 343 человек из них - хронический алкоголизм, а у 44 тысяч 933 человек - наркомания.

Ранее Генпрокуратура России отмечала, что в первом полугодии этого года в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в стране совершили более 35 процентов преступлений.

Напомним, в 2015 году в Москве был перекрыт канал поставки наркотиков в СИЗО "Матросская тишина". К доставке наркотиков имел отношение и сотрудник ФСИН.

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